60 år gamle David Buckel, en kjent forkjemper for homofiles rettigheter, ble funnet forbrent i Prospect Park i Brooklyn lørdag.

Han hadde lagt igjen et brev som han også hadde sendt til flere aviser, blant dem New York Times. Her understreker han at forurensing dreper mennesker.

– Forurensing ødelegger planeten. De fleste mennesker på kloden puster inn luft som er helsefarlig på grunn av fossilt brensel, og mange dør tidlig som et resultat av dette. Min tidlige bortgang, forårsaket av fossilt brensel, reflekterer det vi gjør mot oss selv, het det.

Buckel ble kjent som advokat i saken om transkjønnede Brandon Tenna som ble drept i 1993. Saken ble gjengitt i filmen «Boys don’t cry» i 1999 hvor skuespiller Hillary swank vant Oscar for hovedrollen.

– Buckel kjempet for rettferdighet og for å finne ut av hva det betyr å være menneske. Han var veldig smart og en systematisk advokat, sier kollegaen Susan Sommer.

(©NTB)