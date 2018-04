En 16 år gammel gutt er dømt til fem års fengsel for voldtekt av tre mindreårige jenter. Gutten skal ha blitt inspirert av filmen «Fifty Shades of Grey».

– Gutten har vedgått det han ble anklaget for, og ønsket ikke å kommentere dommen, sier guttens forsvarer til Dagbladet.

Gutten er dømt for voldtekt av sin da 15 år gamle kjæreste, som han var sammen med i ti måneder. Både jenta og gutten forklarte i retten at de hadde sex flere ganger i uka, men at kun om lag halvparten av gangene var det frivillig fra jentas side.

Forholdet mellom de to skal ha vært inspirert av filmen «Fifty Shades of Grey», og seksuell underkastelse. Det var jentas mor som anmeldte gutten.

Gutten er også dømt for voldtekt av en da 14 år gammel jente. Overgrepet fant sted i skoletiden i kjelleren. I tillegg er han dømt for en tredje voldtekt av en da 12 år gammel jente han kom i kontakt med på Snapchat.

Statsadvokaten la i retten ned påstand om at gutten skulle dømmes til fengsel i fem år, hvorav to år ubetinget. Tingretten dømte gutten til fengsel i fem år, hvorav fire ble gjort betinget. Gutten er også pålagt å betale jentene henholdsvis 200.000, 90.000 og 60.000 kroner i oppreisning.

(©NTB)