Det kokte i spillertunnelen like etter at Start hadde fått juling hjemme mot Vålerenga. Kort tid etter kampslutt stormet Start-trener Mark Dempsey inn i dommergarderoben.

– Helt på tampen var det en situasjon der en av våre spillere skulle hatt tre frispark i samme situasjon. Jeg mistet hodet litt. Jeg fikk korrekt beskjed av fjerdedommeren om å roe meg ned.

Videre forteller Dempsey sin versjon av hva som skjedde etter kampslutt:

– Jeg gikk bort til dommeren, tok ham i hånden og takket for kampen. En av mine spillere, Tobias Christensen, involverte seg. Jeg prøvde å dra ham vekk. Da sa dommeren til Tobias: "Slutt å klage, du har tapt 6-1 uansett."

– I mine øyne er det uakseptabelt. Det er ikke noe en dommer skal si. Det er uprofesjonelt. Det var derfor jeg banket på dommerens dør etter kampen. Han beklaget seg, sier Dempsey.

Hoveddommer Kai Erik Steen forklarte seg til TV 2 etter kampen.

– Det som skjer rett etter kampen er at det kommer et par Start-spillere som er ganske sinte. Jeg klarer ikke helt å oppfatte hva de er sinte for. Da svarer jeg at jeg syns det er unødvendig å stå der og være sint på meg når de har tapt 1-6, sier Steen til TV 2.

– Overreagerer Dempsey?

– Det skal jeg ikke uttale meg om.

– Jeg svarer i helt rolig ordelag at de har tapt 1-6, og at jeg syntes det var unødvendig å komme til meg og krangle om småting. Jeg synes ikke det er uprofesjonelt at jeg har en dialog med spillerne rett etter kampen.​

Kampen ble preget av at Start-kaptein Simon Larsen ble utvist etter kun fire minutter.

– Det var en helt korrekt avgjørelse, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Dermed måtte Start spille med én mann mindre i nesten hele kampen.