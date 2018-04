Alt lå til rette for at Wolverhampton skulle sikre opprykket til Premier League søndag, men da Brentford utlignet til 1-1 borte mot Fulham i kampens siste minutt ble opprykket sikret allerede lørdag kveld.

Wolves har hatt en fantastisk sesong, og selv med fire kamper igjen å spille står de på 92 poeng i Championship.

Ulvene kommer også til å vinne divisjonen, ettersom de ligger hele ni poeng foran Cardiff på andreplass.

– Fantastisk jobb av Mendes

Det er tidligere Porto-trener Nuno Espírito Santo som har ledet Ståle Solbakkens tidligere klubb tilbake til Premier League.

Klubben fikk nye eiere sommeren 2016, og samarbeider tett med superagent Jose Mendes.

Mendes har blant annet sørget for at klubben har kunnet hente inn midtbanespilleren Rúben Neves (20), som bare kapteinsbindet for Porto i en alder av 17 år.

En rekke gode signeringer har bidratt til at Wolves har vært ligaens desidert beste lag denne sesongen.

– Fantastisk jobb av Jorge Mendes og hans medsammensvorne. Det hadde ikke vært mulig uten superagenten. Et lag er bygd på kort sikt med ett mål for øyet, nemlig å rykke opp. De gjør det helt suverent, og de gangene jeg har sett dem spille har det attpåtil vært med underholdende fotball. Et glimrende tilskudd til Premier League, sier TV 2s Premier League-ekspert og kommentator Simen Stamsø Møller.

TV 2-eksper Erik Thorstvedt ser ikke bort fra at sultne ulver også kan hevde seg godt i Premier League neste sesong.

– De har jo kjørt et veldig spesielt opplegg, men de er veldig gode. De er så gode at de sannsynligvis allerede neste sesong kan havne på 7. plass i Premier League. Det blir en berikelse å få dem opp, sier han.

Det Mendes har gjort for Wolves har også gjort de andre Premier League-klubbene bekymret. Tidligere i uken meldte Telegraph at flere toppklubber ønsker å diskutere superagentens kobling til klubben.

Frykten er at Wolves skal få en urettferdig fordel i overgangsmarkedet, slik det tidligere har blitt hevdet at de har fått på veien mot Premier League-opprykk.

Derfor ønsker Premier League-klubber å møte klubbens kinesiske eier, Fosun, for å snakke om den mulig interessekonflikten.

– Mange kule spillere

​TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt har vært svært imponert over det han har sett av ulvene denne sesongen.

– Det de har gjort har vært veldig imponerende, og de fortjener dette. Det var et eksperiment som fikk mye kritikk i starten, men de har lyktes. De har mange kule spillere, og en av de kuleste kampene jeg har sett denne sesongen var da Wolves - med sitt reservelag - tok krigen og spilte helt jevnt med Manchester City i ligacupen, sier han.

Thorstvedt påpeker også det nostalgiske ved å få den gamle storklubben tilbake i det ypperste selskap.

– Det er et klassisk engelsk lag som vi så utrolig mye i oppveksten i den gode gamle Tippekampen. Jeg har selv også hatt medisinsk sjekk og prøvd å bløffe meg gjennom den, forteller Thorstvedt.

Det er en historie vi garantert får høre mer om på TV 2s kanaler neste sesong.