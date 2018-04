Vålerenga kjørte fullstendig over Start på Sør Arena, men det var likevel ikke alt som var like imponerende fra Vålerenga-leiren.

På stillingen 6-1 fikk målscorer Chidera Ejuke gult kort for filming da han på teatralsk vis gikk over ende i Starts sekstenmeter.

– Kan han vente seg en liten reprimande?

– Jeg kommer til å nevne det for ham at det var unødvendig. Han burde vært alene med keeper. Men det er ikke bestandig lett å lære disse afrikanerne alt. De har noen fakter fra hjemtraktene sine. Vi får håpe at han lærer etterhvert, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til TV 2.

Chidera Ejuke var en av Vålerengas seks målscorere i storseieren. Daniel Fredheim Holm, Sam Johnson, Bård Finne, Samuel Fridjónsson og Jonatan Tollås Nation scoret de resterende målene.

– Jeg tenkte ikke at det burde være et gult kort. Men den avgjørelsen var i dommerens hender, sier Ejuke til TV 2.

– Var det filming?

– Egentlig ikke. Jeg tenkte at forsvareren skulle takle. Noen ganger blir det slik, sier den nigerianske 20-åringen.

– Enkelte reagerer at det er merkelig å filme på stillingen 6-1?

– Jeg vet at folk vil si det. Men det var aldri min intensjon å filme, sier Vålerenga-spilleren.