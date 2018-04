​Etter at det i januar ble kjent at Venstre-leder Trine Skei Grande hadde sex med en 17-åring under et bryllup i 2008, har hun gjentatte ganger blitt konfrontert med historien.

Før partiets landsmøte i helgen, gikk hun ifølge VG, ut med en anmodning til sitt eget landsstyre om å ikke snakke om saken i helgen.

Men i dag sier Venstres parlamentariske nestleder, Abid Raja til NRK at han mener Trine Skei Grande nå må forklare seg i saken.

– Jeg ber Trine være så snill å benytte seg av tillatelsen gutten har gitt til å snakke ut. Hun må fortelle hva som skjedde og ikke skjedde fra A til Å, og dermed bli ferdig med saken. Venstre som parti må komme seg videre, og da trenger vi å få lagt denne saken bak oss så fort som mulig, sier han til NRK.

Partileder Trine Skei Grande før valget på Venstres landsmøte lørdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han sier han er trist over at landsmøtet har druknet i denne saken.

– Jeg har aldri hørt noen forklaring fra Trine om denne saken, men tenker at det er på tide at vi får det nå. Hele den siste uken har druknet i dette, og partiet er tjent med at saken raskest mulig kvitteres ut. Venstre er et åpenhetsparti, og jeg tror åpenhet akkurat nå kan være saliggjørende, sier han.

Han påpeker at han idag ble han valgt som direktevalgt medlem til landsstyret og får større ansvar for partiets omdømme.

Venstre-lederen har ikke kommentert saken i helgen.

«En offentlig hemmelighet»

På tirsdag gikk tidligere Senterpartileder Ola Borten Moe hardt ut mot Trine Skrei Grande. Det var han som giftet seg da den mye omtale sex-episoden fant sted i 2008.

I et innlegg på Facebook skrev han: «På vårt bryllup i august 2008 hadde daværende stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Trine Skei Grande, sex med en slektning av meg på 17 år. Mange var tilstede og fikk det med seg. Jeg vil karakterisere det som en offentlig hemmelighet», skriver Moe.

Videre skriver den tidligere nestlederen at det ble inngått en avtale om at ingen av partene skulle omtale det som skjedde offentlig.

«Skei Grande valgte imidlertid å kommentere denne og andre saker i et stort intervju i Aftenposten 16. januar under premisset om at hun levde med trusler som følge av sitt politiske engasjement, og at mange forsøker å skremme henne fra innflytelse. Videre får vi vite at hun har fortalt sin historie til Statsministeren og at hun kan ha gjort dumme ting på fest».

«Det er ingen innrømmelse av forholdet. Det var tvert imot mye mistenkeliggjøring av alle rykter mot henne generelt, denne episoden inkludert», skriver Moe.

Han sier han ikke tviler på at Trine Skei Grande har vært utsatt for mye ufin oppførsel og trusler i politikken, men at han mener denne saken definitivt ikke er blant dem.

– Ikke greit

Moe sier Grandes omtale av saken gjør det vanskelig å sitte igjen med et annet inntrykk enn at det er hans slektning som forteller en drøy historie for å fremme en politisk agenda og egen økonomisk vinning.

«Det hersker ingen tvil om de faktiske forhold. Dette handler imidlertid ikke om episoden tilbake i 2008, der skjedde det ingenting ulovlig. Men det handler om at en person som slett ikke har ønsket eller søkt oppmerksomhet om saken blir mistenkeliggjort for å fortelle sannheten av en av Norges mektigste personer gjennom Norges mektigste medier», sier Moe, og fortsetter:

«Det er ikke greit. Det min slektning har fortalt er sant, det fortjener ikke å bli mistenkeliggjort».

Trine Skei Grande sier overfor TV 2 at hun ikke vil kommentere Moes utspill.

– Dette har jeg ikke kommentert, jeg kommenterer det ikke og jeg kommer heller ikke til å gjøre det, sier Grande.

Venstre-lederen har tidligere snakket om hendelsen i et intervju med Aftenposten.

– Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper, har Grande uttalt.

