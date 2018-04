Sykkelfest på søndag: Amstel Gold Race for kvinner på Sportskanalen og Sumo fra 13:30 - herrenes ritt på TV 2 Zebra og Sumo fra 14:35

Michael Goolaerts død preget, og preger fortsatt, de fleste i sykkelmiljøet - også de som ikke kjente belgieren godt.

– Jeg syklet Brabantse Pijl på onsdag, og det var det første rittet etter dødsfallet. Og Veranda Willems-Crelan-laget var der også, og det var ett minutts stillhet før start. Det er en spesiell stemning, det er klart, sier Jensen.

– Hjertet testes noen ganger i året

Bodøværingen møter TV 2 i Maastricht, startbyen for den første av de tre «Ardenner-klassikerne»: Amstel Gold Race.

– Det er en trist historie, og det er ikke første gang jeg har stått på startstreken med hjelmen i hånda og ett minutts stillhet. Det blir man preget av. Men man kan ikke tenke for mye på det under rittene heller. Tragedier skjer over alt. Men når det skjer i sykkelsporten preger det meg mer, selvfølgelig, forteller han videre.

Laget til Jensen, Israel Cycling Academy, mistet selv en rytter i desember da australske Jason Lowndes ble påkjørt på trening 22.desember og døde bare 23 år gammel.

– Det har vært relativt mange dødsfall i sykkelsporten de siste årene - både på grunn av hjertefeil og krasjer. Har man i bakhodet at det man driver med faktisk er farlig?

– Man har det for så vidt i bakhodet, men kanskje ikke i kampens hete når man spurter om seier eller det pågår en posisjonskamp. Men man tar forholdsregler, og vi har medisinske tester og hjertet testes noen ganger i året. Når det gjelder sikkerheten, så har vi også rytterrepresentanter som kommer med tilbakemeldinger til UCI om motorsykler, trafikk, og andre sikkerhetsspørsmål. Ting blir bedre, i alle fall.

– Bakkene var brattere enn jeg hadde forventet

Bedre håper man også at stemningen i sykkelmiljøet blir på søndag, da WorldTouren fortsetter med det kuperte endagsrittet i Limburg-provinsen sør i Nederland.

26-åringen får sin debut i de kuperte klassikerne over 263 kilometer og mer enn 30 stigninger.

– Jeg håper det blir gøy i alle fall! Det blir i alle fall hardt. Vi sjekket ut løypa i går, og bakkene var brattere enn jeg hadde forventet, sier han.

– Hva blir din oppgave?

– Det hadde vært kult å komme seg med i et brudd. Men jeg har hørt at det historisk skal være litt seigt å komme seg i brudd her. Men det hadde vært kult.

– Får du en litt fri rolle?

– Det er mulig. Vi har ikke noen stor ener eller kaptein som mange andre lag har. Så om jeg føler meg bra og sitter med over en del av bakkene på slutten, så kan det være at jeg får muligheten til å spurte.

– Du har jo hamlet opp med flere av de som stiller til start i morgen tidligere - og blant annet slått Dylan Teuns, en av kandidatene til å vinne rittet. Er det å hevde seg i toppen i morgen helt umulig?

– Det er ikke umulig, men den enkleste måten å få et resultat på er gjennom et brudd. Et brudd som holder unna såpass lenge at man kommer seg over de verste bakkene og først blir innhentet av de sterkeste på slutten. Slik vi så i Paris-Roubaix, blant annet. Men om det ikke blir brudd, så handler det bare om å henge med så lenge som mulig. Om jeg da får et resultat, så skal jeg være veldig fornøyd, sier han.

Sagan, Valverde, Nibali, Van Avermaet og Gilbert

Jensen blir den eneste nordmannen på start i fraværet av en Odd Christian Eiking som fremdeles ikke er i toppform etter sykdom.

Konkurrenter av topp klasse mangler det imidlertid ikke på.

Peter Sagan har, noe overraskende, valgt å ta turen, og slovaken stiller som en av de største favorittene i et ritt han aldri tidligere har vunnet. Endringen av finalen, som ble gjort før 2017-utgaven av rittet, burde passe Paris-Roubaix-mesteren utmerket, da man ikke lenger går i mål på toppen av en beryktede Cauberg-bakken. I stedet går man nå i mål i Berg en Terblijt.

Bestenoteringen til slovaken i Amstel Gold Race er en tredjeplass helt tilbake i 2012.

Med seg på start får han brosteinskrigerne Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, Niki Terpstra, Oliver Naesen, Sep Vanmarcke, Philippe Gilbert og Silvan Dillier.

I tillegg melder også klatrerne og sammenlagrytterne, som alltid, sin ankomst.

På startlisten finner man blant andre Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Michal Kwiatkowski, Tiesj Benoot, Tim Wellens, Mikel Landa, Rigoberto Uran, Bauke Mollema, Ion og Gorka Izagirre, Daniel Martin, Julian Alaphilippe, Dylan Teuns, Jakob Fuglsang, Rui Costa, Damiano Caruso, Sergio Henao, Wout Poels, Diego Ulissi, Michael Albasini, Roman Kreuziger og Alexis Vuillermoz.

I tillegg til Michael Matthews.

For å nevne noen.