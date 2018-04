Start - Vålerenga 1-6

Starts problemer begynte allerede før kampstart da Håkon Opdal ble skadet under oppvarming. Dermed måtte reservekeeper Benjamin Boujar steppe inn på kort varsel.

Før fem spilte minutter ble Start-kaptein Simon Larsen utvist, og Daniel Fredheim Holm skrudde frisparket rett i mål. Sam Johnson doblet ledelsen midtveis i omgangen. Start reduserte ved Tobias Christensen, men i andre omgang hadde Vålerenga full kontroll.

– Start fikk kampen ødelagt etter fire minutter. Stopperparet har sett utrolig usikre ut, og det var utrolig klønete. Daniel Fredheim Holm satte inn frisparket på meget vakkert vis. Da skjønte man hvor det bar, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

I andre omgang kjørte Vålerenga fullstendig over vertene. Mål fra Bård FInne, Chidera Ejuke, Samuel Fridjónsson og Jonatan Tollås Nation sørget for at det endte 6-1.

Sportsnyhetene: Se alle høydepunktene i videovinduet øverst i saken.



– I andre omgang viser Start null ære og null stolthet. Det er en av de flaueste omgangene jeg har sett på Sør Arena på lang tid, sier Mathisen.

Seiren betyr at Vålerenga virkelig svarte på tiltale etter to svake tap mot Sarpsborg og Strømsgodset.

– Det svinger bra i fotball. I går var vi et bunnlag og folk hadde gitt oss opp. Nå er vi et topplag og solen skinner. Vi spiller elleve mot ti, så vi skal ikke ta av, sier Vålerengas Jonatan Tollås Nation til Eurosport Norge.​​

Skjermet spillerne

​Etter kampen ønsket ikke Start-trener Mark Dempsey at sine spillere skulle bli intervjuet. Det var kun Elliot Käck som stilte til intervju.

– Jeg ville ikke at mine unge spillere skulle stille. Det var mange kontroverser der ute. Jeg vet at dere er smarte. Dere kan manipulere spillerne litt. De er urutinerte og kan si de feile tingene. Jeg har en ung keeper som har sluppet inn seks mål i sin første kamp på dette nivået, sier Mark Dempsey til TV 2.

– Hva med kaptein Simon Larsen?

– Han ble utvist. Han kunne sagt de feile tingene her. Når han er utvist, synes jeg ikke han skal stille for pressen. Elliot (Käck, jou. anm.) kom ut og snakket med dere, og jeg gjorde det samme, sier engelskmannen.

Reservekeeper kastet inn etter Opdal-skade

​Håkon Opdal skulle egentlig starte kampen for vertene, men den rutinerte målvakten pådro seg en skade under oppvarmingen. Dermed fikk reservekeeper Benjamin Boujar sin første Eliteserie-kamp.

Og det ble en tøff start for 24-åringen. Etter omtrent fem minutter ble Start-kaptein Simon Larsen utvist mot gamleklubben. Forsvareren felte Bård Finne som var på vei alene med keeper, og dommer Kai Erik Steen viste sørlendingen det røde kortet. Det påfølgende frisparket skrudde Daniel Fredheim Holm rett i mål på praktfullt vis.

Vålerenga doblet etter Start-rot

​Midtveis i omgangen doblet Vålerenga ledelsen. Etter svært rotete forsvar- og keeperspill endte ballen i beina til Sam Johnson, og Vålerenga-spissen kunne enkelt sette inn sin tredje scoring for sesongen i det åpne buret.

Men kun fem minutter senere svarte vertene med pen angrepsfotball. Tobias Christensen fikk avslutte fra elleve meter, og unggutten prikket presist inn reduseringen. Det var 17-åringens første Eliteserie-mål.

Etter 33 minutter fikk gjestene en gigantmulighet til å øke ledelsen, men Fridjónsson traff stolpen alene med Boujar.

To kjappe VIF-mål

​To minutter etter hvilen fikk islendingen nok en svær mulighet til å score, men fra fem meter headet han rett på Start-keeperen. Men det tok likevel ikke lang tid før Vålerenga fant nettmaskene igjen. Fridjónsson avsluttet rett på Boujar, men Bård Finne var våken på returen og fikset 3-1 fra kort hold.

Og kun tre minutter senere var det igjen vidåpent i Start-forsvaret. Finne spilte til Fridjónsson, som ved hjelp av en lekker hælflikk fant Ejuke på motsatt side av mål. Nigerianeren satte inn 4-1 via stolpen.

Etter 65 minutter klarte også Fridjónsson å tegne seg på scoringslisten. Islendingen prikket inn 5-1 fra 20 meters hold mot et svært passivt forsvar. Fire minutter senere var det Jonatan Tollås Nation sin tur. Sunnmøringen steg til værs på et hjørnespark og stanget inn gjestenes sjette for kvelden.

– Både Vålerenga og Klanen var i en klasse for seg. Start spilte til godkjent i første omgang, men det raknet fullstendig. Det var en utrolig viktig kamp for begge lag. Start har to knalltøffe kamper i vente med Rosenborg og Stabæk borte. Da kan man fort bli stående med kun tre poeng etter seks spilte kamper, sier Mathisen.

Sørlandsklubben ligger på 15. plass med kun Stabæk bak seg. Vålerenga klatret til en foreløpig andreplass med lørdagens triumf.

​Slik stilte lagene:

Start: Boujar; Wichne, Lowe, Larsen, Käck; Skaanes, Hadzic, Twum; Christensen, Finnbogason, Kabran.

Vålerenga: Kwarasey; Nouri, Tollås Nation, Carvalho, Adekugbe; Fridjónsson, Fredheim Holm, Lekven; Ejuke, Johnson, Finne.