– De er inne i en superbra fase i utviklingen. De er fantastisk kule å se på. Det er så mange ting som går den rette veien for Liverpool nå. Jeg har stor tro på den gjengen framover, sa Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio etter Liverpools overbevisende 3-0-seier mot Bournemouth.

Med 78 mål scorede ligamål har laget scoret like mange som forrige PL-sesong.

Se høydepunktene fra Bournemouth-seieren i videovinduet øverst i saken.

– De er i ferd med å skape et nytt superlag. I tillegg kommer Keita inn til neste sesong. Andre signeringer vil nok også komme. Det er så mange ting som går bra for Liverpool nå, sier Thorstvedt.

– De har også vist at de har den mentale tøffheten som kreves, påpeker Thorstvedt.

Det er en oppfatning ekspertkollega Petter Myhre deler. Han påpeker også viktigheten av lagets defensive fremgang.

– Det er naturlig at vi snakker om det offensive. Vi liker å bli underholdt og vi liker å se mål. Men det som kanskje er ennå viktigere for suksessen, er at det er strammet inn defensivt. De holdt nullen igjen i dag, og har sluppet inn lite mål i det siste, sier Petter Myhre.

– Det er tydelig at Klopp og teamet har klart å få bedre defensiv struktur etter jul.

På de siste åtte ligakampene har Klopps mannskap kun sluppet inn fire baklengsmål.

– Liverpool gjorde veldig mange store personlige feil og tabber tidligere i sesongen. Det har ikke så mye med spillestil å gjøre, og er vanskelig å få rettet på. Når man ser Liverpool angripe nå, så er det med en helt annen balanse i laget, sier Myhre.

Thorstvedt mener at et mer variert press har slått svært positivt ut.

– Det heavy metal-presset funker ofte bra, men greier lag å spille seg forbi det, så blir det trøbbel. Det har de nå justert. Laget er blitt flinkere til å variere presset. Det har gjort laget mye mer balansert, og derfor er det defensive blitt forbedret, mener Thorstvedt.

Neste oppgave for Klopp og co. er bortekamp mot West Bromwich kommende lørdag. Og kun tre dager senere venter den første semifinalen mot Roma i Mesterligaen.