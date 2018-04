Vipers tapte 31-34 i det første semifinaleoppgjøret mot Viborg i EHF-cupen, men hjemme i Kristiansand fikk danskene en håndballeksjon.

Vipers vant det andre oppgjøret 29-23, og er dermed videre med 60-57 over to kamper.

– Veldig spesielt

Katrine Lunde storspilte i Aquarama, og gjorde en rekke viktige redninger da danskene presset på for å score viktige reduseringsmål.

– En finale i Europa er utrolig bra. Det er utrolig gøy for klubben å se at det er så mange som kommer også, at vi fortsatt kan bygge videre, sier Lunde til TV 2.

– Du har spilt mange finaler. Hvor stort er det å gjøre det med en kristiansandsklubb?

– Det er veldig spesielt. Jeg hadde ikke regnet med at vi skulle gjøre det i år. Det er bra jobbet av oss, ler Lunde.

– Vanvittig gøy

Kari Brattset storspilte ute på banen, og ble toppscorer med sine ni fulltreffere. Hun ble også kåret til banens beste.

– Det var masse innspill i dag. Det er kjempegøy for meg, og så synes jeg vi satte forsvaret veldig bra. Alle jentene gjorde en veldig god kamp, sier strekspilleren.

Hun er svært fornøyd med finaleplassen.

– Det er vanvittig gøy. Det er kjempestas å få være med på noe sånn, en skikkelig gulrot, sier Brattset.

Kristiansandsklubben har hatt en fantastisk sesong. Den hjemlige cupen er allerede sikret, og klubben har los på seriegullet også.

Vipers leder Eliteserien ett poeng foran Larvik, med én kamp mindre spilt. I tillegg kan det også bli en triumf i Europa.

I finalen møter Vipers enten Kastamonu Belediyesi fra Tyrkia eller rumenske SCM Craiova. Rumerne vant med ett mål borte i den første semifinalen.