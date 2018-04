Det var lørdag kveld William Huts (44) tur til å forlate Århundrets stemme.

– Jeg tenker ikke så mye. Jeg vet at de som liker meg, liker meg, sa den sympatiske bergenseren til programleder Guri Solberg.

Hut åpnet kveldens program med en inderlig og vakker versjon av «Over The Rainbow». Etter opptredenen var artisten tydelig skjelven og rørt.

– Jeg legger for mye i det. Det betyr så mye hver gang, sa William Hut til programleder Guri Solberg.

– Din beste prestasjon

Dommerne var svært imponert over fremførelsen.

– Jeg synes du sang vidunderlig vakkert, og at dette var din beste prestasjon i konkurransen, sa Ivar Dyrhaug.

44-åringen var også svært fornøyd med sin egen innsats i kveld, og følte at han gikk ned med flagget til topps. Nå gleder han seg til å tilbringe tid med familien, og fortsette musikkarrieren som singer/songwriter.

– Jeg skriver og gir ut musikk, og nå får jeg jo mer tid til det. Men det har vært en fin opplevelse å utfordre meg selg og vise litt andre sider, sier Hut.

Daniel Owen og Chris Medina var de to andre som stod i fare for å ryke ut.

«Elg» og Frida Ånnevik var dommernes favoritter denne kvelden.

Imponerende opptredener

Chris Medinas hadde denne gangen hadde valgt en sang for å hylle sin egen hjemby.

– Chicago burde være stolt av deg, utbrøt en begeistret Ivar Dyrhaug.

Konkurransens yngstemann, Daniel Owen (18), tok alle med storm med sin fremføring av Puttin' on The Ritz.

For Eirik Søfteland var kveldens låtvalg av det personlige slaget. Låten «Smile» av Charlie Chaplin valgte han å dedisere til sin avdøde mor, og fremførelsen var svært rørende.

«Elg» overrasket og imponerte stort med scatting på fremførelsen av «It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)».

Dommerne ble også svært imponert av Frida Ånneviks versjon av «Love for Sale».

Fem artister igjen

Det står nå bare fem artister igjen i Århundrets stemme, som neste lørdag skal prøve seg på låter fra 1970-tallet.

Forrige lørdag var det Jannike Kruse (42) som fikk færrest stemmer og måtte forlate konkurransen. Etter resultatet kom Kruse med en utblåsning på scenen, hvor hun påpekte at kun kvinner har blitt sendt hjem så langt.

Tidligere har også Marianne Sveen (36), Guri Schanke (56) og Nosizwe Baqwa (35) blitt stemt ut.

Se Århundrets stemme lørdager klokken 20.00 på TV 2. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo.