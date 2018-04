Se alle høydepunktene øverst!

Liverpool-Bournemouth 3-0

Liverpool kom fra en imponerende Champions League-midtuke der semifinaleplass ble booket, og hjemme mot Bournemouth fortsatte suksessen lørdag også i Premier League.

Toppscorer Mohamed Salah scoret igjen, og har med det funnet veien til nettmaskene 30 ganger i ligaen denne sesongen. Det har kun sju mann gjort før ham i Premier Leagues 25-årige historie.

Scoringen var også Salahs 40. i alle turneringer for Liverpool denne sesongen, en milepæl kun Roger Hunt og Ian Rush har nådd før i Liverpools historie, og noe ingen har gjort for en engelsk klubb siden Cristiano Ronaldo for Manchester United i 2007/08.

– Så mange mål er helt absurd. Toppscorerne scorer mer mål nå enn de gjorde for noen år siden, men å score så mange mål er helt ellevilt, sa TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt etter kampslutt.

I tillegg til Salah scoret også Sadio Mané og Roberto Firmino for vertene, som vant 3-0 og beholdt tipoengsforspranget til Chelsea i kampen om Champions League-plassene neste sesong.

Slik var kampen: Tidlig Mané-scoring

Liverpool scoret sitt første allerede før åtte minutter var spilt. Jordan Henderson slo inn fra høyre, og Sadio Mané fikk to muligheter inne i boksen. Senegaleseren var helt umarkert, og headet rett på Asmir Begovic. Returen falt så i beina på samme Liverpool-mann, og Mané kunne dermed sette 1-0 i nettet fra kloss hold.

Målet var Manés 44. i Premier League-karrieren, hvilket betyr at han nå er den spilleren fra Senegal som har scoret flest i ligaens historie. Den rekorden tilhørte tidligere Demba Ba, som scoret sitt 43. og (i hvert fall foreløpig) siste mot nettopp Liverpool i Chelseas 2-0-seier på Anfield i april 2014.

Scoringen var også senegaleserens 17. for sesongen i alle turneringer for Liverpool, og betød at han sammen med Roberto Firmino (24) og Mohamed Salah (39) dermed hadde nådd 80 mål i fellesskap.

Kun nesten for målsugen Salah før pause

Den offensive trioen fortsatte også å forsøke seg med frekke forsøk utover i

1. omgangen, men det siste lille skilte hele veien med tanke på å få endelig resultat. Spesielt toppscorer Mohamed Salah var nære ved flere anledninger.

– Det har vært veldig mye nesten for Salah, og det ser ut til at han er veldig sugen på scoring. Men det kommer til å komme. Det er nok toppscoreren i Premier League denne sesongen, som vi har sett bomme på ganske mye i 1. omgang, sa Erik Thorstvedt i studio i pausen.

Scoring ble det imidlertid ikke før halvtid for egypteren, og dermed gikk vertene til pause med 1-0-ledelse over et Bournemouth-lag der spesielt forsvaret hadde hatt en travel ettermiddag på jobb.

– Jeg synes det har vært en ekstremt god omgang av Liverpool. Så får det heller være for deres del at de ikke har klart å være mer effektive, oppsummerte TV 2s kommentator Endre Olav Osnes halvveis.

Liverpool fortsatte å dominere etter hvilen, men de store sjansene uteble i første halvdel av omgangen. Mohamed Salah gikk imidlertid i bakken i en duell med Nathan Ake, uten å få noe i situasjonen.

– Det er ikke en veldig hard dytt. Han faller lett der. Han skubbes litt ut av balanse, men Ake er ikke veldig hardhent der, var kommentator Osnes' ord etter hvert som reprisene rullet over skjermen.

Salahs 30. for sesongen avgjorde

Verken Liverpool eller Salah trengte imidlertid å deppe lenge, for like etter kom Salahs historiske mål nummer 30. Et nydelig innlegg fra Trent Alexander-Arnold fant veien til egypterens hode, som enkelt satte 2-0 inn i en bue over Asmir Begovic og langt på vei avgjorde oppgjøret.

Dermed ble Liverpool-stjernen også den åttende i Premier Leagues historie til å nå 30 Premier League-mål i en og samme sesong, etter Andrew Cole, Alan Shearer, Kevin Phillips, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Robin van Persie og Luis Suarez. (31 er det meste som er scoret i en 38-kampers Premier League-sesong).

Scoringen var også Salahs 40. i alle turneringer for Liverpool denne sesongen, hvilket betyr at han er den første siden Cristiano Ronaldo scoret 42 for Manchester United i 2007/08 som når den milepælen for en engelsk klubb. I Liverpool-sammenheng har kun Roger Hunt (1961/62) og Ian Rush (1983/84 og 1986/87) klart det samme før ham.

Firmino avsluttet festkvelden

Anfield øste over seg av ovasjoner overfor sin nye helt, som virkelig er i ferd med å skrive seg inn i klubbhistorien med gullskrift. Og i sluttminuttet fikk også tredjemann i de rødes offensive rekker nettkjenning. Roberto Firmino trillet inn 3-0, og kunne smile om kapp med publikum på tribunen i Liverpool.

– Det går på skinner, og de skinnene er nypolerte, lød det lyrisk fra TV 2-kommentator Osnes' vokabular da 3-0-scoringen var et faktum.