Se høydepunkter i vinduet øverst!



​Tottenham-Manchester City 1-3

Manchester City slo tilbake etter Champions League-nedturen, og vant storkampen borte mot Tottenham på Wembley lørdag kveld med 3-1.

Dermed kan City være ligamestere allerede søndag, om West Bromwich slår Manchester United på Old Trafford. De kan også vinne ligaen i midtuken om de røde djevlene skulle snuble mot Bournemouth, eller på eget hjemmegress på Etihad mot Swansea neste helg.

– Tottenham er soleklart ett av de beste lagene med en av de beste managerne, og å komme hit etter den uken vi har hatt, og spille som vi gjorde de første 15 minuttene? Da sa jeg at vi kom til å bli mestere. Ikke i dag og kanskje ikke i morgen, men vi vil bli mestere. Gutta er fantastiske. De er utrolige. Den siste uken har vært så urettferdig, men dette fortjener de. Vi hadde en matchball mot Manchester United, som vi ikke tok, men nå har vi en mot Swansea, sa Pep Guardiola etter kampslutt.

Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan og Raheem Sterling scoret målene for spanjolens mannskap, og særlig det midterste var av det kontroversielle slaget. Det kom nemlig på et straffespark som ble dømt etter en takling som skjedde utenfor 16-meterstreken.

Seieren var uansett svært fortjent, og Citys tre poeng betyr at de er tilbake i 16 poengs ledelse til rivalene Manchester United. De røde har 18 poeng igjen å spille om, og den teoretiske sluttstreken for hvor Premier League-tittelen 2017/18 havner kan snart settes.

– Vi er nesten der. Vi visste at vi måtte vinne to av seks kamper, så det er ikke så dårlige odds for oss. Nå er det en av fem, og United kan også snuble. Vi må bare gjøre vår ting, og forhåpentligvis kan vi avgjøre neste uke, sa en av kampens dominerende spillere Kevin De Bruyne til Sky Sports etter kampslutt.

Mye skal gå gale for Manchester United dersom de skal tape mot så å si nederlagsdømte WBA søndag, men i teorien kan altså laget som er nummer 20 på tabellen sikre City tittelen. Guardiola skal ikke se kampen.

– Jeg har fri i tre dager, og i morgen er det golf. Jeg skal være med min sønn og venner. I morgen er det golf. Jeg tror United kommer til å vinne. Det betyr ikke noe. Men det som er viktig er at vi kan vinne på hjemmebane. Vi kan bli mestere sammen med våre folk, sa Manchester City-sjefen.

Slik var kampen: Tidlig stolpetreff - fortjent ledermål

Allerede tre minutter ut i oppgjøret var gjestene svært nære ved å ta ledelsen. Raheem Sterling slo inn fra høyre, og fant motsatt ving Leroy Sane som møtte innlegget med en hel volley. Dessverre for tyskeren og resten av gjestene, traff avslutningen kun i metallet ved siden av Hugo Lloris og gikk ut igjen uten tellende resultat.

– Hadde det blitt mål, ville det blitt ett av sesongens fineste mål, sa Erik Thorstvedt i studio etter kampslutt.

​City dominerte fullstendig, og både David Silva og Kevin De Bruyne var farlig frempå mot et hjemmelag som slet voldsomt på eget gress.

Like før omgangen var halvspilt kom også ledermålet, da Spurs stod høyt og ble avslørt i eget bakrom. Vincent Kompany slo en nydelig gjennombruddspasning til Gabriel Jesus, som utnyttet seg av at Davinson Sanchez sov et lite sekund. Alene med Hugo Lloris var brasilianeren iskald og satte 1-0 i nettet.

– Det er nok et bilde på at Guardiola ønsker å være direkte når det er plass til det. Slik blir det når motstanderen ønsker å presse dem høyt, analyserte Petter Myhre i TV 2s Premier League-studio i pausen.

Straffescoring etter stygg takling utenfor (!) feltet

Under tre minutter etter hadde den kommende ligamesteren doblet ledelsen. Nok en gang var hurtigtogene foran involvert, og Raheem Sterling ble lagt i bakken av Hugo Lloris like utenfor 16-meterstreken. Ballen falt til Jesus, men han vendte feil vei og klarte ikke å få avsluttet.

Da bestemte i stedet dommer Jon Moss seg for å blåse, og selv om den korrekte avgjørelsen ville vært frispark, ble det idømt straffespark til Pep Guardiolas lag. Reprisene viste at Sterling ble tatt meget stygt av Lloris, men at forseelsen skjedde utenfor streken.

– Det er utenfor. Det er soleklart, med knottene rett i ankelen, men innenfor eller utenfor er jo spørsmålet. Det er så klart på utsiden som det nesten kan få blitt. Det er nesten en halvmeter utenfor streken, konkluderte TV 2s kommentator Kasper Wikestad fra kommentatorplass på Wembley.

VIDEO: Se Mark Clattenburg forklare hvorfor gult kort var greit for selve forseelsen

Fra elleve meter var uanset Ilkay Gündogan iskald for City, og doblet ledelsen for gjestene.

På motsatt side ville Tottenham selv ha straffespark da Erik Lamela gikk i bakken snaut ti minutter før pause. Vincent Kompany strakk ut en fot for å stoppe argentineren, men berøringen var ikke nok til at Lamela måtte gå i bakken.

– Det er kanskje minimal kontakt, men nei. Det skal i tilfelle være et gult kort for filming, sa TV 2s ekspertkommentator Brede Hangeland.

Heldig Eriksen-scoring ga Tottenham håp før pause

Drøyt tre minutter før halvtid kom så Tottenham-reduseringen ut av ingenting. Harry Kane fant Christian Eriksen med en flott stikker, og dansken fikk strukket ut en fot og avsluttet. Aymeric Laporte kom skliende for å avverge, men klarte kun å takle ballen tilbake igjen i Eriksen, som var meget heldig da ballen deretter satt i nettmaskene.

Scoring var det uansett, Eriksen hadde for første gang i sin karriere scoret i fire kamper på rad, og Tottenham var med ett inne igjen i kampen. Lagene gikk til pause på 1-2, noe vertene trolig var mest fornøyde med.

Drøye fem minutter etter hvilen gikk nok en gang en Tottenham-spiller i bakken etter en duell med Kompany. Denne gangen var det Dele Alli, og nok en gang var ropene om straffespark høye fra tribuneplass. Alli ble også liggende, og reprisene viste at City-stopperen hadde landet oppå ankelen til Alli etter at de to gikk opp i duell. De viste imidlertid også at Alli hadde dyttet Kompany i ryggen, noe Mark Clattenburg tok opp igjen på sendingen etter kampslutt.

Like etter ble Gabriel Jesus liggende etter en duell, og fans av både City og Brasil holdt nok pusten, men heldigvis kom stjerneskuddet seg på beina igjen. Deretter var han så nære ved å komme helt alene gjennom igjen, men fikk ikke kontroll på mottaket sitt.

Utrolige Sterling-bommer - så kom scoringen

Raheem Sterling var også nære rett etterpå, men brukte litt for lang tid og fikk sitt forsøk blokkert. I denne perioden av kampen fikk City, som i 1. omgang, igjen mye rom å boltre seg i, etter at det var Spurs som hadde kommet best ut av startblokkene helt innledningsvis i omgangen.

Samme Sterling fikk en ny enorm mulighet da han 20 minutter før slutt til og med rundet keeper, men igjen brukte for lang tid og ble blokkert.

– Han kunne spilt mutters alene utpå her. Uten medspillere og motspillere. Han hadde ikke scoret mål. Det er smått utrolig, utbrøt Kasper Wikestad fra kommentatorplass.

Etter den påfølgende corneren måtte Wikestad bite i seg nettopp de ordene. Hugo Lloris avverget først Gabriel Jesus' skudd med en strålende redning i sitt nærmeste hjørne, men på returen dunket nettopp Sterling 3-1 i nettet fra kloss hold.

Dermed var kampen avgjort, og City cruiset inn en kontrollert seier på en tøff bortearena. I sluttfasen fikk Eriksen en ok mulighet til å score sitt andre for kvelden, men hadde litt for mange motspillere i veien og leverte kun et skudd som gikk rett i armene på Ederson. Lucas Moura forsøkte seg også fra distanse med en suser, men brasilianeren stoppet også det forsøket.

Første Spurs-tap i år - City kan lukte tittelen

Forrige gang Tottenham tapte i Premier League var mot nettopp City i desember, og forrige gang de tapte en hjemmekamp i ligaen var mot Chelsea i den første Wembley-kampen i august i fjor.

Tapet betyr at avstanden ned til Chelsea har krympet til sju poeng etter denne runden, og med fem kamper igjen å spille for begge de to London-rivalene er det fremdeles en viss spenning rundt den siste plassen som gir Champions League-fotball neste sesong.

Spenning er det mindre av i toppen, der City på et eller annet tidspunkt sikrer seg ligatittelen. 87 poeng etter 33 runder er i en egen klasse, og de lyseblå kan fremdeles komme til å klare 100 poeng. Kanskje kan Pep Guardiola juble allerede søndag, og hvis ikke kommer det nye muligheter både når United møter Bournemouth på onsdag og når hans eget City møter Swansea til helgen.

– Han har tatt Spania, han har tatt Tyskland, og nå kan han lukte på troféet i England, sa kommentator Wikestad etter kamp med klar referanse til trenerens bragder med Barcelona og Bayern München tidligere i karrieren.