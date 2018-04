Se video av Zahas nydelige 3-1-mål i vinduet øverst. Resterende scoringer nederst i saken. Oppdateres med sammendrag.

Crystal Palace-Brighton 3-2

Alexander Sørloth var lørdag tilbake i Crystal Palace-troppen etter skadefraværet som har holdt ham utenfor Premier League-action i over en måned.

Trønderen kom imidlertid aldri på banen i det spennende rivaloppgjøret mot Brighton på Selhurst Park, men fikk fra benken se lagkameratene dra i land en svært viktig 3-2-seier, blant annet takket være to scoringer fra Wilfried Zaha.

Oppgjøret var første gang den norske 22-åringen var med i troppen siden bortetapet mot Chelsea 10. april.

Fem mål i utrolig 1. omgang

Fra benken fikk Sørloth overvære det Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio halvveis omtalte som «en ellevill førsteomgang». Alle scoringene kom nemlig før pause.

Wilfried Zaha fant veien til nettmaskene to ganger og James Tomkins en gang for vertene før hvilen, men scoringer fra Glenn Murray og Jose Izquierdo gjorde sitt til at gjestene gikk til pause kun ett mål bak på stillingen 3-2.

Omgangens store mann var Zaha, som startet som spiss i fraværet til både Sørloth og Christian Benteke. Den ivorianske landslagsspilleren svarte med to puttinger, en målsnikvariant og en strålende heading etter et dertil gyllent innlegg fra Luka Milivojevic.

– ​Han er litt av og på, men det får være greit. Når han er på, er han ustoppelig, var de rosende Zaha-ordene fra TV 2s kommentator Simen Stamsø Møller like før pause.

Den første halvtimen etter hvilen var både Zaha og resten av vertene på Selhurst Park-gresset betydelig mer anonyme, mens for gjestene var både Murray og Izquierdo nære ved å tegne seg på i protokollen på ny. Wayne Hennessey i Palace-buret stoppet imidlertid det som kom.

Stor Hennessey-redning og utrolig Murray-bom i spennende sluttminutter

Palace entret det siste kvarteret med 3-2-ledelsen intakt, men både spillerne og publikum på tribunen hadde vissheten om at man i løpet av den siste halvannen måneden hadde sluppet inn mål i sluttminuttene og mistet poeng både mot Bournemouth (fra 2-1 til 2-2 i det 89. minutt), Liverpool (fra 1-1 til 1-2 i det 84. minutt), Manchester United (fra 2-1 til 2-3 i det 76. og det 90. minutt), Tottenham (fra 0-0 til 0-1 i det 88. minutt).

– Palace har utviklet eg slags syndrom med å slippe inn sene viktige mål, kommenterte Stamsø Møller da oppgjøret tok fatt på sine siste 20 minutter.

Denne gangen klarte imidlertid Roy Hodgsons mannskap å ri av stormen, til tross for et massivt Brighton-press mot slutten. Keeper Wayne Hennessey måtte blant annet ut i full strekk etter en suser av et langskudd fra Dale Stephens rundt åtte minutter før slutt.

Halvannet minutt på overtid fikk også Murray en enorm sjanse. Et innlegg fra venstre traff målsniken, som ikke klarte å stokke beina da han hadde alle tiders sjanse til å sette inn utligningen.

– Hva i alle dager, Glenn Murray? Han skal bare bredside inn utligningen. Herre min, for en bom, kommenterte Stamsø Møller om det som ble oppgjørets siste sjanse.

Første hjemmeseier siden 13. januar

Dermed tok Palace sin første hjemmeseier i Premier League på tre måneder (1-0 mot Burnley 13. januar), og de tre poengene var svært kjærkomne i bunnstriden. London-klubben er nå oppe i 34 poeng, kun ett bak Brighton, og har med det hele seks poeng ned til Southampton som innehar den øverste av de tre plassene under streken.

Sistnevnte har imidlertid én kamp mindre spilt, men fikk et tøft skudd for baugen da de selv rotet bort 2-0-ledelse og tapte 2-3 mot Chelsea i tidligkampen lørdag.

Brighton ligger på sin siden helt oppe på 13. plass, men har altså kun ett poeng mer enn Palace. Chris Hughtons lag skal i sine siste fem kamper møte Tottenham, Burnley, Manchester United, Manchester City og Liverpool, og får det med andre ord svært tøft den neste måneden.

– Det kan fort bli null poeng. Da må de nøye seg med dem de har, og det kan holde, sa Erik Thorstvedt i TV 2s studio etter kampslutt.