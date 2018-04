Southampton-Chelsea 2-3

Et formsvakt Chelsea-lag så ut til å gå på en ny smell i Premier League mot Southampton lørdag, men åtte magiske minutter mot slutten av kampen sørget for at London-klubben fortsatt har heng på 4. plassen som gir adgang til Champions League.

Se kampsammendrag i videovinduet øverst!

Eden Hazard og innbytter Olivier Giroud (2) scoret bortelagets mål. Spesielt Giroud var en viktig bidragsyter i snuoperasjonen.

– I tøffe stunder er det viktigste å vise karakter. Jeg har opplevd motgang i karrieren min. Hver gang prøver jeg å komme sterkere tilbake. Det skjedde i dag. Jeg er glad på egne vegne og på lagets vegne, sier Giroud etter kampen.

Har ikke gitt opp

​Avstanden opp til Tottenham, som ligger på den siste plassen som gir adgang til Champions League, er sju poeng med fem kamper igjen av sesongen. Chelsea har i tillegg én kamp mer spilt.

Giroud forteller at spillergruppen langt fra har gitt opp.

– Vi tror. Så lenge det er matematisk mulig, tror vi. Vi må ta èn kamp om gangen. Vi har fem finaler igjen, sier Giroud.

– Første omgang var veldig negativ. I andre omgang så jeg en flott reaksjon. Det var vilje til å kjempe, vilje til å vinne. Vi lå under 0-2, men vi hadde den rette lidenskapen til å komme tilbake. Spillerne fortjener ros, sier Chelsea-manager Antonio Conte.

Bertrand satte på turboen

​Southampton var virkelig på hugget før pause. Etter tjue minutter spilte hjemmelaget seg fint frem på sin venstreside. Ryan Bertrand løp fra Cesar Azpilicueta og fant Dusan Tadic i feltet. Tadic hadde ingen problemer med å styre ballen i nettet. Serberen passet på å takke Bertrand for scoringen.

– Løpet til Bertrand krever guts, vilje og enorme fysiske egenskaper, uttalte en begeistret Erik Thorstvedt i TV 2s pausesending.

Chelsea tapte de fleste dueller og var merkelig passive før hvilen. Etter 44 minutter var Marcos Alonso heldig som slapp unna rødt kort da han stemplet Shane Long i leggen.

– En bevisst stempling. Det burde vært rødt kort, sier Mark Clattenburg.

– Et klart rødt kort. Jeg synes det er et mysterium at ingen av de tre dommerne som sto 5-10 meter fra så det, sier Southampton-manager Mark Hughes.

Like før timen var spilt økte Southampton til 2-0. Et presist frispark fra James Ward-Prowse fant Jan Bednarek på bakerste stolpe. Den polske stopperen bredsidet ballen i mål i sin Premier League-debut.

Tre mål på åtte minutter

​Etter 2-0-scoringen valgte Antonio Conte å plukke Alvaro Morata og Davide Zappacosta av banen. Moratas erstatter Olivier Giroud brukte bare ti minutter på å vise seg frem. Et strøkent innlegg fra Marcos Alonso fant pannebrasken til franskmannen. Giroud styrte ballen ned i nærmeste hjørne.

Chelsea fortsatte å male på. Fem minutter etter reduseringen rykket Willian forbi oppasseren sin på Chelseas venstreside. Det harde innlegget endte opp i beina på Eden Hazard, som kontrollert satte ballen opp i nettaket.

Og Chelsea ga seg ikke med det. Tre minutter seinere var Giroud på rett plass til rett tid etter klabb og babb i feltet. Ballen endte opp på franskmannens venstreslegge. Derfra var veien til nettet kort.

Southampton klarte aldri å svare. Laget ligger på 18. plass med tre poeng opp til trygg grunn.