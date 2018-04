Jesé Rodríguez sitt låneopphold i Stoke har vært en enorm fiasko.

Etter å ha scoret i debuten mot Arsenal har det bare gått nedover for den PSG-eide kantspilleren.

Denne uken har Jesé unnlatt å møte på trening for den nedrykkstruede klubben.

Spanjolen hadde fått velferdspermisjon for å være med sin for tidlig fødte sønn i Spania, men unnlot å returnere til avtalt tid.

Det har satt sinnet i kok hos manager Paul Lambert, Stoke-styret og klubbens fans.

Spiller ikke mer for Stoke

Nå er det ventet at spilleren, som ifølge Stoke Sentinel tjener 1,1 millioner kroner i uka, blir bøtelagt. Stoke skal også ha besluttet å holde ham utenfor troppen resten av sesongen.

Selv om klubben har en opsjon på kjøp, kan man nok lett slå fast at den ikke vil bli brukt. Dermed ender Jesé Rodríguez på åtte Premier Leage-kamper fra start, fem innhopp, ett mål og én målgivende.

Den tidligere PSG og Real Madrid-spilleren fikk aldri spilt samtlige 90 minutter av en kamp i Stoke-drakten.

Stoke, som møter West Ham i en svært viktig kamp mandag, ligger nest sist på Premier League-tabellen.

Ba om respekt

Tidligere i uken ble det hevdet at Jesé skulle være med på å arrangere en reggaeton-konsert i på Kanariøyene med Justin Quiles, noe som fikk Stoke-spilleren til å reagere.

– Til alle i media, jeg ber dere om ikke å legge ut mer falsk informasjon. Jeg har ikke organisert noen reggaeton-festival eller konsert på Kanariøyene eller noen andre steder. Bry dere. Bekreft kildene deres før deres snakker om meg. Litt mer respekt, vært så snill, skrev Jesé Rodríguez på Twitter.

Stoke-spillerens bønn om respekt falt ikke i god jord hos Stoke-fansen, som var raskt ute med å svare at han selv kanskje burde ha litt respekt for klubben ved å komme på trening og begynne å bidra for klubben som betaler lønnen hans.

Bilde fikk fansen til å reagere

​Og det ble ikke noe bedre lørdag morgen, da han tvitret et bilde av seg selv i senga.

Stoke-spillerne hadde fri fredag, men skulle møte på trening klokken 9.15 lørdag. Bildet ble lastet opp kl. 9.34.

– Er det noe som sier Premier League 2018 mer enn å bli trollet av en leiesoldat som latterliggjør klubben sin? spør en Stoke-fan.

– Jeg er en stor Stoke-fan og jeg er glad klubben betaler deg nok til å gå på «jobb» når du selv gidder. Når mesteparten av oss bare kan drømme om den jobben du har, og bruker våre hardt tjente penger til å se deg spille, mens vi tjener halvparten av ukelønnen din på et år, kommenterer en annen syrlig.

– Du gidder ikke å dra på jobb i dag tidlig? får han også spørsmål om.

– Jeg vil ikke se deg i Stoke-drakten igjen. Du fortjener ikke noe respekt i det hele tatt. Bortkastet tid og penger, mener en annen.

– Ikke rart klubber ikke kan vente med å kvitte seg med deg! Du kaller deg selv en profesjonell fotballspiller. Ville elsket å se deg klare deg med en normal jobb som vi som betaler lønnen din har. [...] Du er en skam, mener en annen Stoke-fan.

– Får vondt i magen

Stoke-legenden Mike Pejic tar også et knallhardt oppgjør med Jesé i Stoke Sentinel lørdag.

– Jeg kan ikke forstå mentaliteten til noen som Jesé - og jeg håper jeg aldri vil, skriver Pejic, og fyrer løs.

– Jeg får vondt i magen av spilloppene til denne karen. Om han ikke liker fotball, og han har bare gitt inntrykk av det under sin forferdelige periode hos oss, da kan han simpelthen dra til helvete og gjøre noe annet med livet sitt.

Han mener en tidligere Molde-spiller kler Stoke-drakten langt bedre.

– Mame Diouf får mye pes fra fansen, men i det minste ser vi karakterstyrken som har manglet hos så mange av lagkameratene i store deler av sesongen. Han er ikke en naturlig avslutter og vil aldri bli det, men han spiller helhjertet og gir 100 prosent. Noen ganger kan det være nok. Du kan tilgi mye om en spiller gir deg så mye, skriver Pejic.

Disiplinærtrøbbel

Problemene har tårnet seg opp for Stoke. Forrige uke ble Saido Berahino beordret til å trener med U23-laget etter å ha kommet for sent på trening to ganger på tre dager.

Ibrahim Afellay har også blitt bedt om å holde seg unna, mens Erik Pieters ble bøtelagt 775 000 kroner for å ha vært ute for lenge kvelden før en Premier League-kamp mot Everton.

Likevel er Stoke-manageren stort sett fornyød med spillernes innsats.

– Spillerne har gitt absolutt alt de har i seg i måten og nivået de spiller på. De gir meg alt, jeg kan ikke be om mer. Du kan dømme det på publikums reaksjon, og de har vært utrolige, sier manager Paul Lambert til Telegraph.