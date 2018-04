Etter nattens angrep mot Syria er det ikke usannsynlig at Russland slår til mot amerikanskstøttede opprørsgrupper i landet, ifølge forsker ved sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen.

– Amerikanerne har 2.000 mann i Øst-Syria, som støtter opprørsgrupper. Mest sannsynlig tror jeg at når amerikanerne har slått mot Russlands allierte, så vil Russland slå mot USA sine allierte, sier han til TV 2.

Ulriksen understreker at Putin må foreta seg noe fordi han har garantert å beskytte Assads regime, og lørdag kalte Russland inn til krisemøte i FNs sikkerhetsråd.

– Jeg tror det bare blir en voldsom retorikk og et show for verdenspublikummet, sier han.

Amerikanske hangarskip på vei

Hva som skjer videre i løpet av de neste ukene fra vestlig side, er usikkert.

– Hvis en skulle hatt et mye større anslag nå, så måtte man ventet i hvert fall til midten av neste uke, jeg tenker sånn rundt tirsdag – onsdag, sier Ulriksen.

Torsdag la nemlig en hangarskipgruppe fra kai i USA, og de vil antakeligvis bruke rundt en uke på å komme frem.

– Frem til da vil USA ha relativt få maktmidler, for nå er mesteparten av den amerikanske flåten i Øst-Asia og passer på Nord-Korea, forklarer han.

Ulriksen kaller nattens angrep «veldig behersket og relativt forsiktig» og mener det sannsynligvis er det minste de vestlige landene kunne gjort etter sine tidligere uttalelser i saken.

– Det får alle disse vestlige lederne til å fremstå som handlekraftige og det har de behov for på hjemmebane, alle sammen, sier han.

– Forandrer ikke noe militært

Ulriksen mener at angrepet fra USA, Storbritannia og Frankrike ikke endrer situasjonen i Syria, og sier det bare er en demonstrasjon.

– Det forandrer ikke noe militært på bakken. Assad vinner uansett. Om han hiver konvensjonelle bomber i hodet på disse stakkars menneskene, så gjør det vondt det óg, sier han.

– Han er fremdeles den som er sterkest på bakken og han kommer til å vinne denne krigen før eller siden, så lenge han har russisk og iransk støtte, legger han til.

– Han er så arrogant

Også TV 2s utenriksreporter Pål T. Jørgensen understreker at Assad nå står sterkere i Syria enn han har gjort siden 2012. I løpet av krigen har det syriske regimet gjentatte ganger brukt kjemiske våpen.

– Han er så arrogant at han vet at han har Russlands og Irans støtte så han kan bruke kjemiske våpen, sier Jørgensen, som legger til at det kjemiske angrepet fungerte i favør av det syriske regimet:

– Det kjemiske angrepet på Douma førte til at gruppene som hadde kontroll der, som var igjen, dro dagen etter. De ga opp. Altså virker det.

Jørgensen mener det er grunn til å stille spørsmålstegn ved opplysninger som kommer fra begge sider i konflikten.

– I denne situasjonen er det all grunn til å stille spørsmålstegn ved de opplysningene som kommer fra landene som går til millitæraksjon, altså USA, Storbritannia og Frankrike. I krig lyver generaler, det vet vi fra historien, sier han, men legger til at det heller ikke er noen grunn til å stole på det som kommer fra Russland, Iran eller Damaskus.

– De har bevist gang på gang i denne konflikten at de har kommet med regelrette løgner, sier han.

Beviser må legges frem

Fra flere hold snakkes det om beviser for at det er det syriske regimet som står bak det kjemiske angrepet mot Douma forrige lørdag, men Ulriksen påpeker at man ikke vet hvor disse bevisene kommer fra.

– Det har hendt før at opprørsbevegelser som har vært desperate har forsøkt å provosere frem en vestlig reaksjon på det regimet de slåss mot. Så jeg er litt skeptisk til å ta det for god fisk før vi har sett veldig gode beviser, sier Ståle Ulriksen.

Under en pressekonferanse tidligere lørdag uttalte Storbritannias statsminister Theresa May at noen av bevisene på at Assads regime står bak det kjemiske angrepet, er at det er observert regimehelikoptre over området og tønnebomber dagen før angrepet.

– Det kan godt være, men de bevisene må legges frem. Og så kommer jo russerne óg med noen historier om at dette er det britene som har satt i verk for å få ting til å se dårlig ut, så noen må presentere ordentlige beviser, sier Ulriksen.​

– Russland påtar seg stort ansvar

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier til TV 2 at Russland påtar seg et stort ansvar når det gjelder situasjonen i Syria, fordi de stadig blokkerer FNs sikkerhetsråd fra å handle i landet.

– Russland har sørget for at sikkerhetsrådet ikke har vært i stand til å gjennomføre eller ta beslutninger den senere tiden, fordi de hele tiden legger ned veto mot alt som har med kjemiske våpen og Syria å gjøre, sier hun.

Søreide sier at Norge har forståelse for aksjonen som ble gjennomført i Syria i natt, men avviser at det er aktuelt for Norge å bidra på noe vis.

– Det er ikke en aktuell problemstilling og vi har heller ikke fått noen forespørsler om det, sier hun.

Utenriksministeren understreker at det er strengt forbudt å bruke kjemiske våpen og at bruken derfor må få konsekvenser, samtidig har FNs generalsekretær etter nattens angrep vært klar på at alle parter må unngå å gjøre noe som eskalerer situasjonen ytterligere.

– Det stiller vi oss bak, sier Søreide.