Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby er to av flere landslagsløpere som kaster glans over den 50. utgaven av Kobberløpet i dag. Skistjernene tok seg tid til å prate med TV 2 før løpet.

Landslagsfremtiden til Northug er usikker etter flere svake sesonger. At Skiforbundet gjorde kuvending og valgte å fortsette med NorgesGruppen som sponsor gjør det heller ikke lettere for Northug å returnere til landslaget.

På spørsmål om når han er på innsiden igjen, svarer Northug følgende:

– Det tar jeg en avgjørelse på når den tid er inne.

– Vi har mistet mange store skinavn

​Det har vært noen spesielle uker i norsk vintersport. Ole Einar Bjørndalen, Marit Bjørgen og Emil Hegle Svendsen annonserte med kort mellomrom at de legger opp.

– Det virker som det har blitt en trend å gi seg. Vi har mistet mange store skinavn. Bjørndalen har vært kongen av vinteridrett, og Bjørgen er mestvinnende på damesiden. Det blir jo litt trist, men de har hatt to fantastiske karrierer. Jeg unner dem alt godt videre i livet, og ønsker dem lykke til med det som skal skje etter karrieren, sier Northug.

– Så du kaller ikke inn til avskjedpressekonferanse?

– Nei, ikke ennå i alle fall. Vi får se hvordan det går i dag, humrer han.

– Toppidretten er brutal

​Tor Arne Hetland gir seg som landslagstrener etter sterk misnøye fra løperne, til tross for gode resultater i vinter. TV 2 har fått bekreftet at Northugs tidligere trener, Eirik Myhr Nossum, blir ny trener for allround-landslaget i langrenn.

Martin Johnsrud Sundby er spent på hvordan opplegget for neste sesong blir.

– Jeg tenker at toppidretten er brutal og marginal. Det handler om å ha de beste på de beste plassene til enhver tid. Det handler i stor grad om å optimalisere for en gruppe. Man kan ha gode og dårlige kvaliteter, så må man finne en gruppesammensetning som fungerer optimalt, sier Sundby.

Northug og Hetland har hatt sine uoverenstemmelser de siste sesongene. Han vil ikke utdype hva han mener om at Hetland er ferdig som landslagstrener.

– Jeg har ikke vært så delaktig i den prosessen. Jeg har hatt en sesong på sidelinjen, så det får andre bedømme.

Selv om det nærmer seg sesongslutt har Northug ingen planer om å bruke Kobberløpet som søndagstur.

– Det er et par sikringer som kobler ut når vi får på oss startnummer. Selv om det er et skirenn av litt mindre betydning er det god trening. Det funket greit i NM og det var artig å få startnummer på brystet igjen. Når ting svarer er det artigere å trene og gjøre en jobb, sier mosbyggen.

Sundby planlegger å starte oppkjøringen til neste sesong i begynnelsen av mai. Andre løpere har allerede vært på ferie.

– Noen har ligget på Maldivene og pleiet kjærligheten, mens vi andre har prøvd å konkurrere. Vi får se hvordan Dyrhaug gjør det i dag. Å utnytte resten av sesongen med skiføre er en god mulighet til å kickstarte neste sesong. Det prøver vi å benytte oss av, avslutter Sundby.