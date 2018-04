Vladimir Putin fordømmer angrepet mot Syria, og kaller det en aggressiv handling.

– Angrepet mot Syria vil bidra til å forverre den humanitære katastrofen i landet, sier Vladimir Putin ifølge nyhetsbyrået AP.

Putin har som en reaksjon på angrepet valgt å kalle inn FNs sikkerhetsråd til krisemøte.

Destruktiv påvirkning

I uttalelsen fra Kremlin står det også at Putin mener at angrepet har hatt en «destruktiv påvirkning på hele systemet av internasjonale relasjoner».

Han benyttet anledningen til å igjen si at Russland mener påstandene om at Syria har brukt kjemiske våpen mot eget folk er falske, og at russiske eksperter har undersøkt området uten å finne noe spor etter angrepet.

Han kritiserer USA og dets allierte for å ikke avvente ytterligere undersøkelser av stedet.

Vil få konsekvenser

Russlands ambassadør til USA, Anatoly Antonov, gjør det klart at det felles angrepet fra USA, Frankrike og Storbritannia i Syria natt til lørdag vil få konsekvenser.

– Alt ansvar ligger på Washington, London og Paris, sier Antonov. Hensikten med angrepet var ifølge USAs president Donald Trump å begrense det syriske regimets kapasitet på kjemiske våpen.

– USA, et land som har verdens største arsenal av kjemiske våpen, har ingen rett til å anklage andre, sier Antonov.