– Tre personer er bekreftet omkommet etter brannen, sier etterforskningsleder Per Gunnar Kvame i en pressemelding.

De tre som er omkommet ble funnet i campingvognen som brant.

– Det er ikke meldt om flere savnede enn de tre som er funnet omkommet. Kriminalteknikere jobber på stedet og politiet etterforsker saken, sier Kvame.

– Vi har en formening om hvem de tre omkomne er, men det er for tidlig å gå ut og bekrefte det på grunn av at vi ikke har sikker identitet, sier etterforskningsleder Per Gunnar Kvame i Sørvest politidistrikt til NTB.

Sterk vind

Politiet fikk melding om brannen i en campingvogn på Sokn camping i Rennesøy kommune klokken 05.24 lørdag morgen.

Campingvognen var overtent da nødetatene kom til stedet.

– Vi fikk melding om en brann i en campingvogn. Brannen spredte seg videre, sier operasjonsleder Henning Andersen i Sørvest politidistrikt til NTB klokka 6.

Operasjonslederen sier at det først var sterk vind i området. Flere av campingvognene på plassen ble totalskadd i brannen.

Brannvesenet meldte klokka 6.15 at ilden var slukket.

Beboere evakuert

Beboere ble evakuert til en nærliggende restaurant, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi fikk melding om brann av gjester på campingplassen klokka 5.24 og rykket ut med mannskaper fra Rennesøy, Stavanger, Kvernevik, samt med brannbåten «Vektaren». Da vi ankom var det full overtenning i en campingvogn, sier vaktleder John Helle i Rogaland brann og redning til avisa.

– Rennesøy kommune har kalt ut kriseteamet for ivaretakelse av de involverte campinggjestene, opplyser politiet på Twitter.

Det er gjennomført flere avhør av vitner og dette arbeidet vil fortsette utover dagen.

(©NTB / TV 2)