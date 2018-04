Manchester Uniteds spanske midtbanespiller Ander Herrera er usikker på om han kommer til å forlenge med de røde djevlene, skriver Mundo Deportivo. 28-åringens kontrakt med Manchester United løper ut sommeren 2019.

Ryktene har gått i flere dager, men nå skriver også spanske Sport at Barcelonas portugisiske midtbanespiller Andre Gomes er ønsket av Tottenham og West Ham.

Everton er også på jakt etter å styrke laget. Nantes 16 år gamle midtbanespiller Kamal Bafounta er kanskje ikke mannen som umiddelbart skal gå inn i elleveren, men stortalentet kan bli en fin Everton-tilvekst på sikt. Det er L'Equipe som hevder at Bafounta er aktuell for Liverpool-klubben.

I tillegg til Gomes ser West Ham mot London-rival Chelsea for forsterkninger. Danny Drinkwater kan være en aktuell mann, skriver Telegraph. Drinkwater har hatt en vanskelig sesong i Chelsea etter overgangen fra Leicester. Landslagsspilleren vil koste West Ham rundt 388 millioner kroner.

Barcelona-trener Ernesto Valverde har rykket ut og forsvart Lionel Messi etter at argentineren ble kritisert etter Champions League-exiten mot Roma. Valverde benekter samtidig at han ble konfrontert av Gerard Pique etter kampen.

Manchester City er åpen for å dele hjemmebanen Etihad med Manchester United dersom Old Trafford skal bygges ut. Det skriver The Sun. Manchester United-direktør Richard Arnold beskriver planene om å bygge ut Sir Bobby Charlton Stand som en svært kompleks ingeniør-utfordring. Manchester City lot i sin tid Manchester United spille på Maine Road i åtte år etter at Stretford ble bombet i 1941.

City-sjef Pep Guardiola sier at Chelsea og Manchester United ledet an i kampen mot VAR-introduksjon i neste sesongs Premier League. Det skriver Mirror.

Newcastle snuser på Sunderlands 18 år gamle svenske spiss Joel Asoro og 19 år gamle Josh Maja. Begge spillernes kontrakt løper ut neste sommer, skriver Daily Mail.

Gladmelding til Newcastle-fansen: Rafa Benitez vurderer å forlenge med The Magpies. Han har kommet med hint om at han kan bli lenger enn til sommeren 2019, skriver Express.