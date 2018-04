– Det må utarbeides en plan for å få slutt på konflikten med en politisk løsning, sa utenriksminister Jean-Yves Le Drian på en pressekonferanse lørdag.

– Vi er klare til å starte arbeidet umiddelbart med alle landene som ønsker å delta, føyer han til.

I kjølvannet av nattens angrep mot Syria har verdensledere meldt sin støtte til USA, Storbritannia og Frankrike, de tre allierte som står bak angrepet.

Canada støtter angrepet

Canadas statsminister Justin Trudeau har gått ut på Facebook og fordømt Syrias påståtte bruk av kjemiske våpen i Ghouta-angrepet i forrige uke.

– Canada fordømmer på det sterkeste bruken av kjemiske våpen i forrige ukes angrep i Ghouta, Syria, skriver Trudeau.

Han fortsetter med å si at Canada står bak avgjørelsen til de tre allierte landene om å gå til aksjon mot Assads regime og dets mulighet til å bruke kjemiske våpen mot eget folk.

– Vi vil fortsette å jobbe videre med våre internasjonale partnere for å videre etterforske bruken av kjemiske våpen i Syria. De ansvarlige må bli stilt til ansvar, skriver Trudeau.

Israel støtter også angrepet. En israelsk tjenestemann sier at det USA-ledede angrepet mot Syria er en riktig handling sett på bakgrunn av den syriske regjeringens «morderiske handlinger».

– I fjor sa president Donald Trump at bruken av kjemiske våpen ville være å tråkke over en grense. I natt, under USAs ledelse, har USA, Frankrike og Storbritannia handlet i samsvar med dette fordi Syria fortsetter med sine morderiske handlinger, sier en ikke navngitt israelsk tjenestemann lørdag morgen.

Dansk støtte

Også den danske regjeringen har kommet med støtteerklæringer etter angrepet.

– I krig er det regler, og de har Assad satt grovt til side i Douma. Det skal det internasjonale samfunnet reagere på, sier statsminister Lars Løkke Rasmussen i en pressemelding lørdag morgen.

Han viser til det antatte kjemiske angrepet i Douma utenfor Damaskus sist helg, som USA, Storbritannia og Frankrike har anklaget regimet til president Bashar al-Assad for å stå bak.

– Derfor støtter regjeringen også det markante militære motsvar fra våre NATO-allierte, Frankrike, Storbritannia og USA. Assad og resten av verdens despoter skal vite at den slags ugjerninger slipper man ikke ustraffet fra, sier Løkke Rasmussen videre.

Han krever også at russiske myndigheter må ta klart avstand fra regimets handling, og sier at de må ta sitt ansvar i Syria alvorlig.

NATO-støtte

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg støtter aksjonen.

– Jeg støtter handlingene til USA, Frankrike og Storbritannia mot det syriske regimes anlegg for kjemiske våpen, sier Stoltenberg i en uttalelse.

Han mener angrepet vil redusere regimets mulighet til å «ytterligere angripe folket i Syria med kjemiske våpen».

– NATO har konsekvent fordømt Syrias gjentatte bruk av kjemiske våpen som et klart brudd på internasjonale avtaler og normer. Bruken av kjemiske våpen er uakseptabelt, og de som står bak må stilles til ansvar, sier Stoltenberg.

– Sender en sterk beskjed

Australias statsminister Malcolm Turnbull opplyser i en uttalelse at angrepet sender en sterk beskjed til Syria og dets partnere.

– Amerikansk-ledede angrep mot Syria sender en utvetydig beskjed til Bashar al-Assads om at hans regimes bruk av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert, sier Turnbull.

Den australske regjeringen ble ifølge Turnbull briefet om angrepet av USA kort tid før det begynte.

– Bruken av kjemiske er under alle omstendigheter ulovlig og ytterst forkastelig. Assad-regimet kan ikke få lov til å fortsette med disse kriminelle handlingene uten straff, sier Turnbull.

Nederlands statsminister Mark Rutte skriver på Facebook at Nederland mener det internasjonale samfunnet må stå opp mot «grusomhetene i Syria», men kommer ikke med en klar og tydelig støtteerklæring.

Han sier at den nederlandske regjeringen ser det som sannsynlig at det ble brukt kjemiske våpen i Syria, og at Assad-regimet står bak dette.

– Vi forstår derfor reaksjonen fra USA, Storbritannia og Fankrike, som er proporsjonal og veloverveid under de nåværende omstendighetene.

Målrettet angrep

Angrepene har ifølge USA vært rettet mot et forskningssenter for kjemiske våpen utenfor Damaskus og to anlegg utenfor byen Homs som skal ha blitt brukt til lagring av kjemiske våpen.

De tre landene har brukt både marine- og luftforsvarsressurser i angrepene. Ifølge Mattis har man brukt dobbelt så mye krigsmateriell som i det amerikanske angrepet i Syria i fjor, da 59 Tomahawk-missiler ble avfyrt.

Det britiske forsvarsdepartementet opplyser at de har benyttet fire Tornado-kampfly som har avfyrt missiler mot et våpenlager i Homs.

– Foreløpige indikasjoner tyder på at det har vært et vellykket angrep, skriver departementet.