– De som står bak alt dette påberoper seg moralsk lederskap i verden og erklærer at de er eksepsjonelle. Du er nødt til å være virkelig eksepsjonell for å bombardere Syrias hovedstad på et tidspunkt når den hadde en sjanse for en fredelig framtid, skriver talskvinne Maria Zakharova i Russisk UD på Facebook.

– Konsekvenser

Russlands ambassadør til USA, Anatoly Antonov, gjør det klart at det felles angrepet fra USA, Frankrike og Storbritannia i Syria natt til lørdag vil få konsekvenser.

– Alt ansvar ligger på Washington, London og Paris, sier Antonov.

Hensikten med angrepet var ifølge USAs president Donald Trump å begrense det syriske regimets kapasitet på kjemiske våpen.

– USA, et land som har verdens største arsenal av kjemiske våpen, har ingen rett til å anklage andre, sier Antonov.

Iran fordømmer

Iran fordømmer det amerikanskledede angrepet mot Syria og kaller det et brudd på folkeretten og Syrias territorielle integritet.

I en uttalelse lørdag morgen fastslår utenriksdepartementet i Teheran at Iran er imot bruk av kjemiske våpen.

Men det tar også avstand fra at ubekreftede meldinger om kjemiske angrep skal kunne bli brukt som en unnskyldning for militære intervensjoner mot FNs medlemsland.

(©NTB)