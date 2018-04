Tidligere denne uken gikk Ola Borten Moe (Sp) hardt ut mot kulturminister Trine Skei Grandes (V) omtale av det som skjedde under hans bryllup i 2008.

«På vårt bryllup i august 2008 hadde daværende stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Trine Skei Grande, sex med en slektning av meg på 17 år. Mange var tilstede og fikk det med seg. Jeg vil karakterisere det som en offentlig hemmelighet», skrev Moe på Facebook.

Moe skrev at det ble inngått en avtale om at ingen av partene skulle omtale det som skjedde offentlig.

– Ikke stuerent

Nå sier en av bryllupsgjestene at hun for fem år siden sendte et brev til Grande der hun ba om en beklagelse for oppførselen under bryllupet, melder NRK.

Gro Spieler sendte også et brev til statsminister Erna Solberg i februar i år, og mener saken ikke blir tatt på alvor. Spieler sier til TV 2 at hun synes statsministeren og Skei Grande har opptrådd forkastelig.

– Dette er ikke stuerent det som har blitt gjort, de har ingen integritet som ledere.

– Som Norges mektigste kvinner, burde de vise empati for gutten. Skei Grande sier hun ble mobbet, men det er gutten som i dette tilfellet har blitt mobbet. Jeg forlanger en unnskyldning fra statsministeren og Skei Grande, sier bryllupsgjesten til TV 2.

Trine Skei Grande sier til TV 2 at hun ikke vil kommentere saken. I et intervju med Aftenposten fortalte Venstre-lederen at hun har snakket åpent med Solberg om sin historie.

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud sier at det virker som om Venstre-lederen har røket fullstendig uklar med han som da var 17 år.

– Det er helt ubegripelig at Trine Skei Grande nå har klart å vikle seg inn i en konflikt med den denne mannen, all den tid det i utgangspunktet ikke var snakk om noe overgrep eller ofre. Gjennom håndteringen den siste måneden har det utviklet seg til det som er i ferd til å bli en offentlig konflikt dem i mellom, sier Eriksrud.