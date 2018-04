Torsdag havnet skuespilleren Will Ferrell (50) i en bilulykke, melder TMZ.

Ferrell satt i en svart suv sammen med to andre passasjerer og en sjåfør, da en bil kom fra siden og traff bilen deres i full fart.

Dramatisk ulykke

Suv'en ble veltet over på taket, og alle som satt i bilen ble sendt på sykehus, melder TMZ.

Representanter for Ferrell forteller til TMZ at skuespilleren har blitt skrevet ut fra sykehuset, og at han er ved god helse. Han fikk ingen store skader i ulykken.

Det er usikkert hva som er helsetilstanden til de andre personene i de to bilene som var involvert. På et nødanrop som TMZ har fått tilgang til, kan man høre at en av kvinnene i Ferrells bil var alvorlig skadd.

Etterforsker ulykken

Politiet uttaler til magasinet at de nå etterforsker ulykken, men at de ikke har funnet noe som tyder på at alkohol eller andre rusmidler var en årsak til sammenstøtet.

Ingen er arrestert etter ulykken.

Ferrell er kjent fra tv-serien Saturday Night Live, samt en rekke komedier og spillefilmer fra 90-tallet og frem til i dag.



Kvelden ulykken skjedde, skal han ha kommet rett fra en opptreden på et event, der han skal ha vært i rollen som Ron Burgundy. Ron Burgundy er en av hans mest kjente rollekarakterer, og stammer fra Anchorman-filmene.