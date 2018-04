Omlag 19.15 fredag kveld, melder politiet at brannen i bilverkstedet på Frosta i Trøndelag er slukket.

«Bygningen er nærmest nedbrent,» melder politiet på Twitter.

Acetylenflasker i bygningen har medført eksplosjonsfare og politiet har derfor bedt folk om å holde seg unna.

– Det som gjør dette litt vanskelig er at det er noen flasker med acetylen der, og det medfører en fare for eksplosjon, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim, til TV 2.

Like etter 19.30 melder politiet at én flaske er punktert og at det brenner kontrollert.

Brannen har også ført til mye røyk i området og politiet har oppfordret folk til å holde avstand fra stedet, og å skjerme seg for røyken ved å holde seg inne og lukke vinduer.

Det er både boliger og næringsbygg i området rundt bilverkstedet. De som bor nærmest bilverkstedet har blitt evakuert.

Adresseavisen melder at brannen skal ha startet i en bil inne på bilverkstedet.