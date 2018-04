Familien til Karl-Erivan Haub (58), en av Tysklands rikeste menn, gir opp håpet om å finne ham i live, melder nyhetsbyrået AP.

58-åringen var sjef i det tyske selskapet Tengelmann, som eier flere butikker. Selskapet er også en av investorene bak nettbutikken Zalando.​

– Denne ulykken er en forferdelig og ufattelig tragedie, sier talskvinne Sieglinde Schuchardt for Tengelmann-gruppen, ifølge Bild.

Savnet siden lørdag

58-åringen har vært savnet etter at han ikke kom tilbake fra en skitur i de sveitsiske alpene lørdag.

Ifølge den sveitsiske avisen Blick rapporterte familien millardæren savnet, da han ikke dukket opp til en avtale på hotellet samme dag.

58-åringen, som ifølge broren var «en veldig erfaren alpinist og skiløper», var på ferie i nærheten av det over 3800 meter høye fjellet Klein Matterhorn for å trene til ekstremrennet Patrouille des Glaciers.​

Terrenget der Haub forsvant er beskrevet som «ekstremt farlig» og kjentfolk i området har uttalt at milliardæren kan ha falt i en bresprekk. Redningslederen Anjan Truffer sier ifølge Blick at det er mulig at 58-åringen aldri blir funnet.