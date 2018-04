Fredag ble det klart at Norges Skiforbund har valgt å vrake Coop etter lang tids forhandlinger. Coop har med vantro sett at konkurrenten NorgesGruppen i stedet forblir hovedsponsor.

– Jeg er veldig sjokkert. Jeg har aldri opplevd en slik kuvending i en avtalebehandling, sier Coop-konsernsjef Geir Inge Stokke til TV 2.

Med NorgesGruppen som fortsatt sponsor, må Petter Northug bryte sin avtale med Coop dersom han ønsker å gå tilbake til landslaget.

– Med det styrevedtaket som ligger nå, er det umulig for Petter å fortsette privatavtalen med Coop, sier Skiforbundets administrasjons- og markedssjef Espen Bjervig til TV 2.

Krevde unntak for enkeltutøvere

TV 2 vet at Skiforbundet i forhandlingene med Coop krevde at utøverne som hadde en avtale med Coops konkurrent NorgesGruppen skulle få særbehandling og beholde sine personlige avtaler.

Dette handlet om Marit Bjørgen, som nå har bestemt seg for å legge opp, Therese Johaug og Birgit Skarstein. De tre har alle avtaler med Asko, som eies av NorgesGruppen.

Coop skal først ha bedt Skiforbundet fravike dette kravet, og stilt spørsmål om Skiforbundet ønsket en ny potensiell saga som den det har vært rundt nettopp Coops sponsing av Petter Northug.

Coop godtok kravet

​Men Skiforbundet sto på sitt krav, og Coop skal ha godtatt dette. Det står også som et punkt i avtalen med Skiforbundet som ble godkjent av styret i Coop.

Coop-konsernsjef Stokken vil ikke bekrefte avtalens innhold overfor TV 2.

– Jeg vil ikke si noe mer om det du sikter til, før jeg har rådført meg med våre jurister, sier Stokke.

Therese Johaug har hatt en personlig sponsoravtale med Asko, som eies av NorgesGruppen, i ti år. Marit Bjørgen har også hatt en avtale i seks-sju år.

– Ikke gitt fritak

På spørsmål om han noen gang har forhandlet en sponsoravtale på vegne av Skiforbundet hvor utøvere gis fritak for regelen om privatavtaler, svarer Bjervig i Skiforbundet avvisende.

– Nei, ikke så vidt det er meg bekjent. Ikke at enkeltutøvere er gitt fritak, nei.

– Så en Coop-avtale måtte ha vært gjeldende for alle løperne på landslaget?

– Nå skal ikke jeg gå inn i spesifikke ting rundt en avtale, men denne ville ha vært gjeldende for alle løperne på landslaget, ja, sier Bjervig.

– Må prøve å forstå litt mer

​Coop var altså villige til å gå med på Skiforbundets krav om å la Therese Johaug, Marit Bjørgen og Birgit Skarstein få beholde den konkurrerende sponsoren, men har ikke bestemt seg for hvordan de skal følge opp det at Petter Northug ikke får det samme fritaket med Coop.

Skistjernens nåværende sponsoravtale går ut i starten av mai.

– Hvor komplisert blir det å fortsette avtalen nå?

– Det må vi finne ut litt mer av. Vi må ha samtaler med Norges Skiforbund og prøve å forstå litt mer før vi kommenterer ytterligere, sier Stokke.

Mener Northug bør få kompensasjon

​Trond Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristiania og med bakgrunn fra reklamebransjen, sier at Northugs avtale med Coop ikke er helt sammenlignbar med avtalen Johaug og Bjørgen har hatt med Asko.

Asko eies riktignok av NorgesGruppen, men det er en distributør av dagligvarer mens Coop er en dagligvarekjede.

– Men dersom Petter kommer tilbake på landslaget, som ser mest riktig ut for ham sportslig, så må jo han si opp sin avtale med Coop. Det betyr at Petter mister en særdeles viktig inntektskilde, og det vil være rimelig at han får en kompensasjon for dette.

– Mener du at Norges Skiforbund skal gi Northug en kompensasjon for at han må si opp sin Coop-avtalte?

– Ja, jeg tror det har en høy verdi. Det kommer til å bli stor interesse for et comeback på landslaget for Petter Northug, og det er ingen tvil om at han har en høy kommersiell verdi. Derfor bør Skiforbundet gi Northug en økonomisk kompensasjon. Men alle slike avtaler skjer jo i stillhet uten at vi får vite om det, sier Blindheim til TV 2.

– Hva snakker vi da om i penger?

– Det spørs hvor fort han går, humrer han.