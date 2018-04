Onsdag forrige uke ranet 26 år gamle Bruce Rowley en bank i Ansonia i Connecticut.

Politiet i Rhode Island identifiserte Rowleys bil da han var ute og kjørte dagen etter ranet.

Det tok ikke lang tid før de fikk has på han, og trygt plassert i politibilen forklarte 26-åringen hvorfor han hadde gjennomført bankranet.

Og årsaken var nok ikke noe politiet hører hver dag: Rowley ønsket å imponere sin store kjærlighet, Taylor Swift.

Kastet penger over gjerdet

Etter bankranet kjørte 26-åringen omlag ti mil til superstjernens villa på Rhode Island. Der kastet han deler av ransutbyttet, omlag 12.000 norske kroner, over gjerdet til eiendommen, det skriver AP.

– Det virket som han ville fri til henne, sier talsmann for Ansonia-politiet, Patrick Lynch, til Hartford Courant.

– Men hun var ikke hjemme da han dro dit, så han sa han kastet noen av pengene over gjerdet for å imponere henne, legger han til.

I politiets rapport står det at mannen «var forelsket i Taylor Swift og at han ville imponere henne og at han derfor ranet banken.»

Rowley nevnte også at han planla å donere noen av pengene til Ansonia-politiet.

Rowley brukte verken trusler eller våpen under ranet. Foto: Ansonia police department

Ikke første gang

Dette er ikke første gang Taylor Swift har blitt utsatt for i overkant ivrige fans.

I januar i år ble det kjent at Frank Andrew Hoover (39), som hadde «stalket» superstjernen, kunne vente seg store bøter etter at det ble funnet flere truende e-poster han hadde sendt til Swift.

Mannen skal også ha sendt e-poster til artistens far, fordi hann «ikke tålte det viruset Taylor spredte».

I en av e-postene skriver Hoover at Swifts far skal «nyte hjernesvikt og død».