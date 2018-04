Se Southampton-Chelsea lørdag fra 13.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Regjerende ligamester Chelsea har slitt med å gjenskape magien fra forrige sesong.

Når seks kamper gjenstår, har de blå hele ti poeng opp til Champions League-plassene, og når TV 2 og andre internasjonale medier møter klubbens kanskje største stjerne - Eden Hazard - er ett av spørsmålene han må svare på nettopp den utrolige kontrasten fra en sesong til en annen.

– Det er en annerledes sesong. Forrige sesong vant vi ligaen og kom til FA-cupfinalen, så da hadde vi en suksessfull sesong. Denne sesongen er annerledes. Men det er derfor vi liker fotball. Du kan ikke alltid vinne, sier superstjernen.

TV 2 treffer ham på Chelseas topp moderne treningsanlegg i Cobham, en drøy halvtime utenfor Londons bykjerne. Under ett år etter at han i en lignende setting kunne snakke om suksess, ligatittel og en strålende sesong, er tema denne gangen noe helt annet.

– Manchester City har nesten vunnet ligaen nå, men enhver sesong er forskjellig i England. Så vi må forbedre oss, og så prøve å bli mestere igjen neste sesong, sier Hazard.

Mener fremdeles det kan bli en god sesong

Denne sesongen er det kun to ting igjen å tenke på for Hazard og lagkameratene, som forut for helgens runde har hele ti poeng opp til plassene som gir Champions League-fotball igjen fra høsten av. I tillegg skal laget spille semifinale i FA-cupen, og den belgiske stjernen er klar på hva som er viktigst av de to arenaene.

– Vi må spille Champions League. Hvis vi kan klare begge deler, både å vinne FA-cupen og havne i topp fire, vil det være en god sesong. Hvis vi havner utenfor topp fire, og vinner cupen, så har du i det minste vunnet noe, men da vet vi at neste sesong vil bli vanskelig. Men vi får se. Vi må prøve på begge deler, sier, han.

Belgieren bedyrer at håpet lever i leiren, men etter kun to seire på de siste åtte ligakampene, har både Liverpool og Tottenham dratt ifra. Hazard har ingen god forklaring på hvorfor resultatene har uteblitt for det stjernespekkede mannskapet.

– Det er ikke så lett å forstå. Men når du vinner kamper, er selvtilliten på topp. Når du ikke vinner kamper, har du litt mindre selvtillit. Du spiller ikke på den samme måten som du kan gjøre når du vinner. Og det kan forklare det. Men nå må vi ikke tenke så mye. Vi må bare spille, nyte det og vinne kamper. Det er det, sier en spillesugen belgier.



Ti poeng kan fort bli fire: – Problemet er at vi må vinne

Ti poeng skiller opp til de nærmeste rivalene i kampen om Champions League-plassene, Liverpool og Tottenham. Men førstnevnte har en kamp mer spilt enn de andre, og vinner Chelsea sin hengekamp, er avstanden dermed sju poeng.

– Ja. Men sju poeng er også mye. Spesielt i Premier League. Men vi kan fremdeles klare det. Vi må bare tenke på å vinne kamper. Vi har en kamp i morgen, og så får vi se hva som skjer.

– Dere skal også møte Liverpool innbyrdes, så med seier både der og i den kampen i bakhånd, er det kun snakk om fire poeng?

– Ja. Men vi må vinne. Det er problemet. Og selv om vi vinner alle seks kampene våre, og Liverpool og Tottenham gjør det samme, vil vi havne utenfor topp fire. Så det avhenger ikke bare av oss, men også de andres resultater, sier Hazard.

– Jeg bryr meg ikke om statistikk

Den første av disse kampene er mot Southampton på St. Mary’s, et sted Chelsea har trivdes nest best av alle lag i Premier Leagues historie, og der det nå kjempes med nebb og klør for å holde plassen i divisjonen. Chelseas offensive stjerne mener ikke nødvendigvis at det elementet er noe hans lagkamerater kommer til å vektlegge.

– Alle kampene er veldig tøffe i England. Spesielt på bortebane. Når vi nå spiller borte, møter vi fans som også kjemper for plassen. Men vi må glemme dette. Vi må spille med vår selvtillit, vår kvalitet, holde på ballen og score mål, sier Hazard.

Hazard har selv de siste månedene hatt en positiv statistisk utvikling, men uttrykker både i sitt intervju med Sky Sports og Premier Leagues egen TV-kanal at han ikke har noe til overs for statistikk-bruken i fotballen. For hans del er det kun seier som betyr noe.

– Jeg bryr meg ikke om statistikk. Jeg vil bare vinne kamper. Jeg vet at det blir enklere hvis jeg scorer mål, fordi jeg er angriper og det er jobben min å score mål, men det aller viktigste i fotball er å vinne kamper. Og hvis du scorer mål, så er du glad for det, men hvis ikke så er du glad for at laget vinner, sier han.

Hazard gir sin mening i Kane/Eriksen-sagaen

Kommentarene kommer den samme uken som nettopp det å score mål – eller rettere sagt hvem som scorer mål – har vært en av de største snakkisene i engelsk fotball. Harry Kanes søknad til Premier League om å få kreditert seiersmålet mot Stoke forrige runde ble en suksess, og den engelske stjernespissen «stjal» dermed lagkamerat Christian Eriksens scoring etter at TV-bildene ble gransket på ny.

TV 2 skisserer derfor et tenkt scenario overfor Hazard, der han og lagkamerat Alvaro Morata – som i øyeblikket er delt med belgieren på Chelseas individuelle toppscorerliste denne sesongen med elleve ligamål – ville befunnet seg i tilsvarende situasjon:

– Hvis du legger et innlegg som nesten treffer ham i hodet, og han krever målet...?

– Jeg ville ikke sagt noe. Hvis han vil ha målet, gir jeg ham målet. Ikke noe problem.

– Du skjønner åpenbart hva jeg refererer til?

– Når jeg slår inn, vil Alvaro berøre ballen. Helt garantert. Så vi vil ikke være usikre.

– Dine innlegg treffer alltid hodet hans?

– Ja, ja, ja, smiler Hazard

Den belgiske stjernen ser humoristisk på situasjonen, men har fremdeles forståelse for at mannen som jakter sin tredje strake toppscorertittel i Premier League gjorde som han gjorde.

– Det er Harry Kane. Han er spiss. Det er opp til ham å gjøre det, og hvis han berørte ballen, så berørte han ballen. Målet er hans, og hvis han sier det, så tror jeg på ham. Han er ikke en løgner. Så gi ham målet. Og hvis Eriksen er fornøyd med målgivende, så er alle fornøyde, sier Chelsea-stjernen.

Har havnet i skyggen av eks-lagkamerater

Det faktum at han i en intervjusetting en måned før sesongslutt må sitte og snakke om flere spørsmål som dreier seg om spillere fra andre klubber, er også spesielt nok i seg selv. Hans to tidligere Chelsea-lagkamerater Kevin de Bruyne og Mohamed Salah, er nemlig de største to favorittene til å stikke av med prisen for sesongens spiller i Premier League, et trofé Hazard selv har hatt for vane å være nominert til.

– Hvordan føles det, på dette stadiet av sesongen, å måtte sitte og svare på spørsmål om dem?

– Hehe. Jeg vil være der med dem, men jeg tenker at denne sesongen så fortjener de å være de beste. Momo Salah scorer mange mål og Kevin spiller for det beste laget. Så jeg vet at jeg er en god spiller, men ikke like god som dem denne sesongen. Det er fotball, sier han.

