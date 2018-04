Hva som har skjedd bak kulissene fra Coop proklamerte utad at avtalen med Skiforbundet var i boks er det ikke mange som vet helt sikkert.

Men enkelt forklart, så peker TV 2s kilder ganske entydig i samme retning.

Avtalen med Coop hadde blitt for vanskelig for Therese Johaug - og flere av de andre løperne som gjennom årene har fått private avtaler med Norgesgruppens store merkenavn som Asko og Spar. Til slutt var det dette som fikk Skiforbundet til å snu, og kassere avtalen de hadde blitt enig med Coop om.

Men: Hva som har skjedd er egentlig ikke så viktig. Konsekvensen er mer interessant.

For nå slås det ganske ettertrykkelig fast at Northug MÅ gi slipp på sin private avtale med Coop dersom han skal tilbake på landslaget.

Styret i Norges Skiforbund har bestemt at verken Northug, eller noen andre, kan ha en avtale med en konkurrent til en eksisterende sponsor. Og så lenge Coop og Norgesgruppen er i samme dagligvarebransje, så blir det en såkalt bransjekollisjon.

Det er for å si det mildt en stor svart strek i regninga for Petter Northug.

Etter det TV 2 erfarer hadde Coop gått med på at Johaug kunne ha opprettholdt sin avtale med Asko dersom de hadde blitt sponsor i langrenn. Men utad er dette bildet ganske svart hvitt. Valget av sponsor hadde uansett blitt vanskelig for lagets to største profiler.

Men i valget mellom å gjøre hverdagen litt vanskelig for enten Therese Johaug eller Petter Northug, så har Skiforbundet åpenbart valgt Johaug foran Northug.

Dessuten vet TV 2 at ledelsen i både Spar og Asko har engasjert seg voldsomt for å få komme inn i Skiforbundet igjen. Og at de mobiliserte alt de kunne da de var tilbake ved forhandlingsbordet.

Coop står da igjen som forsmådd frier.

Skiforbundets opptreden har blitt kritisert av begge parter. Det er oppsiktvekkende. Det paradoksale er at de tross alt sitter tilbake som den største vinneren. De har garantert valgt den avtalen som tjener dem best. Og det er de selvsagt i sin fulle rett til å gjøre.

Det store spørsmålet er hva Petter Northug gjør nå?

I skrivende stund er det åpenbart at han må kutte Coop for å bli landslagsløper igjen. Sjansen for at det skjer virker liten. For selv med Coop som sponsor var det mange som faktisk var i tvil om en landslagsretur.

Jeg vet at Northug i lang tid har hatt samtaler med både potensielt nye trenere og løpere til et team på utsiden av landslaget. Et opplegg som virker solid på mange måter. Men uansett hvordan man snur og vender på det, så virker sprintlandslaget med Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh, og Emil Iversen som det beste sportslige alternativet.

Hva som skjer er det bare Petter Northug selv som vet.

For tre dager siden ble det kjent at han skriver selvbiografi. Etter dagens begivenheter er jeg ganske sikker på at kapittelet om hans forhold til Norges Skiforbund blir minst et par avsnitt lenger.