Det gule slipset hans indikerer at han er lærer på trolldomsskolen, men det stemmer ikke helt.

– Jeg er egentlig nedgradert til å være vaktmester. En gang i tiden gjorde jeg noen uheldige trylleformler som gjorde at jeg brant ned hele skolen. Derfor er jeg egentlig uegnet til å være lærer, forklarer Anders Riple til TV 2.

Valgte rollespill fremfor lærerjobb

Riple (38) sluttet i jobben som barneskolelærer for å lede det Nordiske Trolldomsakademiet.

Det hele startet som et prøveprosjekt for to år siden. Nå arrangeres rollespillet fire til fem ganger i året, og i helgen sjekket 85 spente ungdommer inn på det magiske akademiet i Schjøtstuene i Bergen.

Hva er en«laiv»? En form for improvisert dramatisering.

Det er normalt ikke tilskuere.

Publikum deltar aktivt gjennom å spille en rolle - en fiktiv person de later som de er gjennom hele spillets varighet.

Betegnelsen «laiv» er en fornorskning av ordet «live» i det britiske uttrykket «live role-playing» (LRP).

Hensikten med laiv er spillerens egen opplevelse. Det kan sammenlignes med å leve ut en film sammen med alle aktørene i filmen.

Riple beskriver arrangementet som en fornorskning av Harry Potter-universet. De kombinerer rollespill og drama med skole og fantasi.

– Så realistisk som overhodet mulig

I løpet av en helg er elevene med i en laiv der lærere, elever, husspøkelser og andre karakterer samles på en magisk skole. Det arrangeres fire timer undervisning per dag. Elevene lærer om demonologi, magistikk, forsvar mot svartekunster, magihistorier og eliksirer.

– Vi prøver å gjøre rollespillet så realistisk som overhodet mulig. Elevene får utdelt en rolle de skal være gjennom hele helgen, og får for eksempel ikke lov til å bruke sitt eget navn.

Utenom undervisningen og spisepausene blir alt improvisert. Alt fra små intriger, til husbranner og mystiske hendelser kan oppstå, og kun fantasien setter grenser for hva som kan skje.

– Det er så nær en magisk verden du kommer, sier Riple.

DYPT I ROLLEN: En konsentrert lærer på Trolldomsakademiet. Foto: Yngve Hegreberg

Aldersgrensen på arrangementet er 10 år, men Riple opplever at størsteparten av de påmeldte er mellom 10 og 18 år. Han forteller at voksne mer enn gjerne kan delta. De får gratis opphold i bytte mot at de spiller husnisser, svartspanere eller lærere på skolen.

Prisen på oppholdet ligger på mellom 799 og 999 kroner per person.

– Å arrangere laiver og Trolldomsakademiet har blitt noe jeg kan leve av, men jeg blir nok aldri rik. Heldigvis har jeg en veldig forståelsesfull kone, sier han og ler.

Overkommer frykten

Han forteller at akademiet er en hyllest til fantasien, og en fin måte å få seg nye venner. Han håper og tror at de påmeldte også kan føle at de kan overkomme ting som de synes er skummelt.

– Noen av kveldene vekker vi de elevene som har gitt beskjed på forhånd at de vil bli vekket på natta. Da er de med på å løse en mystisk hendelse.Noen synes det litt skummel.Men noen ganger treffer vi, andre ganger ikke, sier han.

Riple mener det aldri er for sent å begynne å leke, og oppfordrer flere voksne til å bli med på arrangementet.

– Det er alltid litt kleint i starten, men så løsner det. Alle har det skikkelig gøy, sier han.

I år arrangeres Trolldomsakademiet i Bergen 14.-15. april, i Stavanger 28. til 29. april og i Oslo 19. til 20. mai.

– Det eneste vi mangler nå, er evnen til å kunne fly, avslutter han.