Klassen for små SUV-er eller crossovere, har vokst kraftig de siste årene. En rekke nye modeller har kommet til. Totalsalget har også vokst kraftig. Her har bilprodusentene helt klart funnet noe som går hjem hos kundene.

Ford har slitt med å få til SUV-salget sitt her hjemme i flere år, Og det hjalp heller ikke så mye da de lanserte EcoSport for et par år siden. Her tok Ford en liten snarvei. I stedet for å utvikle en bil for det europeiske markedet, valgte de å komme med en oppgradert versjon av en bil som opprinnelig er beregnet på markeder med lav kjøpekraft.

Der er det gjerne en ting som gjelder: Nemlig lavest mulig pris. Det skinte tydelig gjennom i den indisk-produserte EcoSporten. Men spesielt rimelig ble den likevel ikke etter å ha vært gjennom det norske avgiftskverna.

Nå har bilen fått en ny oppdatering, med flere endringer. Nytt er også en mer sporty versjon som heter ST Line. Er det nok til å få opp salget? Det skal vi finne ut av nå.

EcoSport har fått et løft innvendig også, det trengte den!

Hva er nytt?

Ford har tydeligvis hørt på de (inkludert oss i Broom) som mente at Ecosport ikke helt holdt mål i en knalltøff klasse. Derfor har de gitt bilen en skikkelig oppgradering. Samtidig er produksjonen av bilene som selges i Europa flyttet fra India, til Romania.

Testbilen heter ST-Line, det betyr blant annet et stylingkit som fungerer overraskende bra på EcoSport. Plutselig ser den ut som en liten tøffing, fargen og mange detaljer i sort underbygger det.

Det har skjedd mye innvendig også. Nytt og mer moderne dashbord er på plass, setene har også blitt vesentlig bedre. Tykt og godt skinnratt trekker også opp, her har Ford helt tydelig hatt fokus på detaljene. Men fortsatt er det mye hardtplast på dashbord og i dørsidene.

Plassmessig har det ikke skjedd noe. Baksetet er fortsatt trangt for voksne, bagasjerommet svelger totalt 365 liter. Det er ganske midt-på-treet i denne klassen.

Her er en annen bil som er laget for å være billigst mulig

Fronten er den mest vellykkede delen av dette designet. ST-Line-pakken kler bilen.

Hva er styrker og svakheter her?

EcoSport er en kompakt og høyreist bil, det er vanskelig å ikke tenke pensjonister når det gjelder målgruppe. Her setter de seg inn, ikke ned. Og vel på plass, sitter de høyt, med god oversikt over trafikken.

Støydempingen har blitt bedre, men er fortsatt ikke imponerende. Det merkes også at understellet ikke er spesielt påkostet. Ecosport føles litt stumpete, samtidig som det smeller i hele bilen når du kjører over større ujevnheter.

1-liters bensinmotoren på 125 hestekrefter høres ganske godt, men gjør ellers en godkjent jobb i samarbeid med automatgirkassen. Testbilen har ganske mye fint utstyr på plass, vi savner egentlig bare adaptiv cruisekontroll.

LES MER: Kåret til verdens beste bilmotor

Hva koster den?

Her er vi på noe EcoSport fortsatt sliter med, nemlig prisen. Testbilen starter på 322.000 kroner. Med ekstrautstyr på plass, ender vi på 365.000. Det er for dyrt. Du kan for eksempel kjøpe mer primitive, men samtidig en god del større, Dacia Duster (med 4x4), til en betydelig lavere pris. Eller du kan gå for toppmodellen av mer påkostete Mazda CX-3 med bensinmotor på 150 hestekrefter, automat og 4x4 – til 359.000 kroner.

Det betyr at Ford-selgerne får en tøff jobb her. Det enkleste blir nok å pushe bilen til eksisterende kunder, som ikke tar seg bryet med å sammenligne med så mange andre før de slår til og kjøper nybil.

Opprinnelig hadde EcoSport reservehjul på bakluka, derfor er den sidehengslet. I dag gir det lite mening, i tillegg til at det er tungvint.

Hvem er konkurrentene

To av dem har vi nevnt allerede, og det er mange flere å velge mellom i en klasse som etter hvert har fått svært mange medlemmer. Sist ut er biler som Skoda Karoq og Seat Ateca. Fra før har vi Kia Stonic/Sportage, Hyundai Kona, Opel Mokka og Toyota C-HR.

Nissan Juke og VW T-Roc hører også med. Som du skjønner: Skal du gjøre denne utvelgelsesjobben grundig, kommer det til å ta tid.

Vil naboen bli imponert?

Forrige gang vi testet EoSport mente vi at naboen kanskje heller ville synes litt synd på deg, enn å bli imponert over bilvalget. Design-oppgraderingen har hjulpet på det. Den ser fortsatt litt butt og smal ut, men særlig fronten på testbilen er vellykket.

Smal og høy, dette er ikke vinkelen EcoSport tar seg best ut i.

Broom mener:

EcoSport har løftet seg flere hakk, det var da også høyst nødvendig. Men fortsatt skinner det gjennom at dette er en lavpris-konstruksjon, der Ford har tatt snarveier for å holde kostnadene nede.

Det kunne de kommet unna med hvis prisen hadde vært deretter, men i det norske markedet sliter den med å være konkurransedyktig.

Hva mener eierne?

Brooms bilguide har 386 vurderinger av Ford-modeller. Klikk her for å se nærmere på dem. Eier du en Ecosport? Da håper vi du vil fortelle om den her.

Visste du at:

– EoSport er et resultat av en strategi kalt ”OneFord”. I stedet for å skreddersy modeller for de ulike markedene, satser Ford på å selge de samme bilene over hele verden, med bare mindre endringer.

– EcoSport har to større ”søsken” i det norske markedet. Kuga nærmer seg snart avløsning, den større Edge er basert på dagens Mondeo og får snart facelift.

– Grunnen til at bakluka er hengslet på siden – og ikke på toppen – er at Ecosport ble lansert med reservehjul på bakluka. Men den løsningen er nå borte i vår del av verden.

LES MER: Topp 5, Norges billigste nybiler

Ford EcoSport Modell: 1,0 Ecoboost ST-Line automat Motor: 1-liter bensin Effekt: 125 hk / 170 Nm 0-100 km/t: 12,7 sek Toppfart: 180 km/t Forbruk: 0,57 liter/mil Lenge/bredde/høyde: 4,09 - 1,76 - 1,647 meter Vekt: 1313 kg Bagasjerom: 355/1.238 liter Pris: 322.900 kroner

Se video: Denne kjøreopplevelsen vil du sent glemme

​