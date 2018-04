Premier League-klubbene har stemt mot forslaget om å innføre videodømming (VAR) den kommende ligasesongen. Det bekreftes i en pressemelding.

Den nye teknologien er blitt testet i flere kamper i både FA-cupen og Ligacupen denne sesongen, men vil altså ikke bli tatt i bruk i Premier League-sesongen 2018/19.

– Klubbene er enige om at videre testing vil fortsette til slutten av 2018/19-sesongen for å forbedre systemet ytterligere, spesielt med tanke på kommunikasjonen inne på stadion og for supportere som følger kampene hjemmefra.

VAR skal fortsatt bli testet og brukt i cupkamper.

– Premier League vil be om at VAR vil bli brukt hyppigere i FA-cupen og Ligacupen i 2018/19-sesongen, står det videre i pressemeldingen.

Systemet har fått mye kritikk gjennom sesongen, og flere har ment at teknologien ikke er god nok for å kunne brukes.

– Jeg mener vi må forbedre systemet dersom vi skal bruke det, sa Chelsea-manager Antonio Conte etter cupkampen mot Norwich tidligere denne sesongen.

FIFA har likevel vedtatt at teknologien skal brukes under sommerens VM.

