Salget av nye biler med dieselmotor stuper i Norge. Den ferskeste registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at dieselandelen i mars var nede i 16 prosent. Vi skal ikke mange år tilbake i tid før den var på over 75 prosent.

Da argumenterte mange – ikke minst politikerne – for at diesel var det mest miljøvennlige drivstoffet. Nå er budskapet et helt annet. Dieselbilene har havnet i skammekroken, og bilkjøperne rømmer altså til andre drivstoff. Det er særlig elbilene og de ladbare hybridene som vinner fram.

To store usikkerhetsmomenter

Men hvor smart er det egentlig å droppe diesel når du kjøper bil? Brooms bilekspert Benny Christensen får svært mange spørsmål rundt dette til sin eksperttjeneste Spør Benny. Og han mener noen kan gjøre seg selv en bjørnetjeneste når de velger bort diesel:

– De to store usikkerhetsmomentene rundt diesel er verditap ­– og hva som kan komme av tiltak og innstramninger fra politikernes side de kommende årene. Det er varslet at det vil komme, men ingen vet hva, eller når. Det er lite forutsigbart og skaper usikkerhet.

– Derfor skjønner jeg at mange er usikre på å kjøpe ny dieselbil nå. Det er rett og slett veldig vanskelig å vite hva den vil være verdt når man ønsker å bytte den inn igjen, sier Benny.

Skal rulle dieselbiler i mange år

For nyere og eldre bruktbiler, mener han imidlertid at bildet fort kan være annerledes:

– Mange kjøper tre-fire år gamle bruktbiler. Velger man en slik med dieselmotor, vil en stor del av verditapet allerede være tatt. I tillegg kan man få en ikke ubetydelig ”dieselrabatt” nå. Da ser regnestykket fort mye bedre ut. Det skal rulle dieselbiler på norske veier i mange år framover. De vil neppe være de mest etterspurte i bruktmarkedet, men jeg er overbevist om at mange kunder fortsatt vil velge dieselbil, sier Benny.

Et annet viktig aspekt rundt kostnadssiden er forbruket, altså hvor mye penger du bruker på drivstoff. Her har diesel fortsatt i en fordel sammenlignet med bensin. Vi snakker fort én krone per liter i innkjøp, i tillegg til at dieselbiler bruker vesentlig mindre enn ditto bensinbiler.

Slik harselerte Greenpeace med Co2-utslippet fra VWs dieselbiler, i kjølvannet av Dieselgate-skandalen. Foto: Scanpix

Kan være verstinger

– Ja, vi må ikke glemme at en stor del av dieselens suksess er bygget på lavt forbruk, fra effektive motorer. Det har ikke blitt borte over natten. Særlig på større biler, som store stasjonsvogner og SUV-er, kan man spare betydelige beløp på å kjøre diesel, kontra bensin og ladbar hybrid med elmotor og bensin.

– Spesielt de ladbare bensinhybridene kan være skikkelige verstinger her. De fungerer veldig bra om man har mest småkjøring og lader ofte. Men hvis du har mye langkjøring og for eksempel kjører 40-50 mil tur/retur hytta mange helger i året, kan en ladbar hybrid koste mye mer å bruke, enn en bil med en nøysom dieselmotor, sier Benny.

– På nyere dieselbiler som tilfredsstiller Euro 6-kravene, kan også Nox-utslipp være lavere enn på bensinbiler. Samtidig som CO2-utslippene også er lavere. Jeg mener at nyere dieselmotorer har fått ett ufortjent dårlig rykte, sier Benny.

Elbilen naturlig valg

Han understreker at det ikke finnes noen fasit på dette området. Hver enkelt må rett og slett vurdere sitt behov og kjøremønster, opp mot de ulike valgene.

– Den norske bilparken går gjennom et elektrisk skifte, og det går fortere enn mange, inklusive meg selv, hadde trodd. De neste to-tre årene kommer det en rekke nye elbiler, som vil bredde markedet ytterligere. Samtidig som flere produsenter nå kunngjør at de vil slutte med produksjon av dieselmotorer.

– Derfor har jeg tro på at elbilen vil bli det naturlige valget for enda flere enn i dag. Men inntil vi kommer dit, vil også dieselbilene være aktuelle og attraktive for mange. Jeg tror mange vil ha godt av å ha litt is i magen, og ikke bare gjøre som alle andre, avslutter Benny.

