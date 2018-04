Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg har kjøpt 4 stk. sommerdekk til min bil. Pålagt og avbalansert for 6.000 kroner. Nå viser det seg at produksjonsåret er uke 31 i 2015. Spørsmålet er om det er greit å selge nesten tre år gamle dekk som nye,og kan jeg kreve bytte av dekk,eller eventuelt prisavslag ? På forhånd takk for svar.

Benny svarer:

Heisann – skjønner jo at du stusser litt på dette. Dekk og gummi er jo i en viss grad ferskvare.

Bransjen sier selv at hvis dekk lagres riktig, det vil si tørt, mørkt og stabilt kjølig, så holder de i ca fire år, før forringelsesprosessen starter.

Den prosessen kommer for fullt når dekk tas i bruk, med temperatursvingninger, varmegang, UV-stråler, salt, støv og annen skitt som forringer gummien. Nyere dekk holder også bedre enn hva dekk gjorde for noen år siden. Det forskes og utvikles stadig vekk på dette.

Jeg har også lyst til å gi deg "tommel opp" for at du faktisk sjekker dette. Mange vet ikke hvordan man gjør det.

Du burde fått beskjed

Slik sett er vel dekkene du kjøpe «innafor» men heller ikke mye mer enn hva det bør være. Dette er nok heller ikke veldig uvanlig. Jeg tror ikke på noen måte at dekkene dine er trafikkfarlige på grunn av alder, men jeg synes allikevel at selger burde nevnt det for deg og gitt deg en liten rabatt i form av gratis omlegging eller noe i den dur. Uten at jeg vet noe om hva slags deal du fikk ved kjøp av dekkene dine.

Jeg føler det hadde bygget både troverdighet og med det kundelojalitet. For øvrig et fint ord som mange bruker i festtalene sine, men som skuffende få setter ut i praksis. Enten det er dekk eller andre ting det er snakk om.

Om jeg skal forsøke meg på en liten konklusjon så det blir at jeg mener at du trygt kan kjøre på disse dekkene. En god sommer ønske både deg og bilen din!

