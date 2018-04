Nå er det tid for dekkskift for svært mange av oss. Det betyr også at mange oppdager at det er på tide på kjøpe nye sommerdekk.

Kanskje var du i tvil da du plukket dem av bilen i fjor høst. Nå er det smart å sjekke mønsterdybden, før du setter dem på igjen.

– Regelen her er at det skal være minimum 1,6 millimeter mønsterdybde. Det er lovkravet. Er dekkene dine rundt eller litt over det nå, bør du ikke montere dem på bilen. Da er det smartere å bytte, først som sist. I likhet med mange andre mener jeg også at dette kravet er for ”snilt”. 3 millimeter gir deg bedre sikkerhet og mer å slite på, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Pris og kvalitet varierer

Når du skal ut og kjøpe nye dekk, er det greit å vite at det er til dels store prisforskjeller ute og går i dette markedet. Her kan du spare en god slump penger, hvis du bruker litt tid på valget.

– Dette avhenger både av hvilke dekk du velger – og hvor du kjøper dem. For å starte med det første: Pris og kvalitet på dekk varierer mye. Jeg anbefaler at man tar en titt på årets dekktester og bruker det som et utgangspunkt.

Husk dette når du skal skifte dekk

Mer konkurranse

– Man må ikke nødvendigvis kjøpe testvinneren, men jeg fraråder å kjøpe de aller billigste dekkene. Det er nemlig på dekk som på så mye annet: Du får det du betaler for. I praksis er dekkene den eneste kontakten mellom bilen din og veien under. Da er det viktig å kjøpe dekk med gode egenskaper, mener Benny.

– Hvor er det mest lønnsomt å kjøpe dem?

– Det varierer. Dekkbransjen har blitt mer preget av konkurranse de siste årene, blant annet har nettsalg begynt å gjøre seg gjeldende. Her er det svært mange aktører. Det gjelder alt fra store dekkvarehus og spesialforretninger, til bilbutikker som driver litt med dekksalg ”på si”.

NAF advarer mot billige sommerdekk

God timing

– Mitt råd er å sjekke priser med flere. Velg ut et par merker du kan tenke deg. Så ber du om pris for fire nye dekk, på bilen. Da er både avbalansering og montering inkludert i prisen, du slipper å få noen overraskelser her. Gjør du dette til flere aktører, tror jeg du vil oppleve at prisene kan variere ganske mye, sier Benny.

–Og hva hvis også vinterdekkene er slitt og kanskje ikke tåler en sesong til?

– Da kan det også være god timing å kjøpe nye nå. Dekkforhandlerne har som regel vinterdekk stående igjen etter sesongen. Det kan være fristende få få dem ut nå, dermed kan du også gjøre ekstra gode kjøp her.

Dette bør du vite før du kjøper nye dekk

