Torsdag bekreftet Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) at den russiske eksspionen Sergej Skripal ble forgiftet med nervegift, uten å identifisere hvor stoffet kom fra.

– Stoffet var av høy renhet, het det i en uttalelse fra OPCW.

Fredag skriver britenes nasjonale sikkerhetsrådgiver Mark Sedwill i et brev til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at russisk etterretning spionerte på den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia i minst fem år før attentatet, ifølge Storbritannia.

– VI har informasjon som tyder på at russisk etterretningstjenestes interesse i Skripal går så langt tilbake som til 2013, minst, da epostkontoer tilhørende Julia Skripal ble mål for cyberspesialister fra GRU, skriver Sedwill.

GRU er Russlands militære utenlands etterretningstjeneste.

Sikkerhetsrågiveren viser til at Skripal hadde en fortid som offiser i GRU, og at han ble dømt for spionasje i 2004. (NTB/TV 2)

