I forrige uke harselerte fotballspiller og tv-profil Mads Hansen med rumpeoperasjonen til blogger og Paradise Hotel-deltaker Isabel Raad (24).

– Det er en ting som har irritert meg lenge. At bloggere legger frem plastiske operasjoner med bilder for sine følgere, sier han til God kveld Norge.

Etter å ha publisert en lang tekst på Instagram med krass kritikk mot 24-åringen, eksploderte det.

– Jeg synes Isabel er verst på det. Da skrev jeg hva jeg mente om det, og fikk enorm respons, fortsetter han.

Begeret rant over

Det er ikke første gang Hansen latterliggjør Raad på Instagram, men denne gangen ble det for mye for bloggeren fra Stavanger.

I en Instagram-video publisert av Raad i forrige uke, ser man en tydelig opprørt blogger med tårer i øynene, som sier at folk må la både henne og rumpa hennes være i fred.

– Jeg trenger ikke at folk skal håne og latterliggjøre rumpen min som ser helt jævlig ut. Og jeg vet den ser jævlig ut, hva tror dere? Jeg ser det alle andre ser, sier hun.

– Jævla 38 år gammel mann som legger det ut på sin instastory hver dag. La meg være, fortsetter hun i videoen.

Etter det slettet Hansen Instagram-innlegget sitt.

– Vi trenger kritiske stemmer

I en mail til God kveld Norge sier Raad følgende:

«Det er ikke kritikk. Det er latterliggjøring av min kropp. At han som et voksent menneske kan gå frem å si at det han driver med er kritikk og ikke mobbing, er for meg veldig skummelt å være vitne til.»

Mjøndalen-spilleren er enig i at det er latterliggjøring, men mener selv det ikke er i nærheten av mobbing.

– Hun sier hun blir mobbet, men det mener jeg da utvanner det begrepet, og er respektløst overfor de som faktisk blir mobbet, sier han, og legger til:

– Dette er en person i det offentlige rom som har valgt å være der, som får kritikk og som blir latterliggjort. Men det er på det faktum at hun har operert rumpa, og det mener jeg at man må tåle.

Men at dette var det siste stikket fra Mads Hansen er nok heller usannsynlig.

– Jeg mener at vi trenger kritiske stemmer, og jeg mener man må tåle det. For dette er produktet deres, det er firmaet og det er virksomheten – og da må man tåle at noe mener noe om det – uten å gå rett i offerrollen hele tiden.

