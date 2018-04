TV 2-Linn ba Facebook om alt de hadde lagret om henne - ble sjokkert over resultatet

TV 2-programleder Linn Wiik ba Facebook om alt de hadde lagret om henne. Det var tusenvis av sider.

Nylig har Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg vært i høringer i Kongressen i Washington DC. Grunnen er at det i forrige måned ble kjent at Cambridge Analytica har fått tilgang til personopplysninger fra om lag 87 millioner Facebook-brukere.

Det gjorde programleder Linn Wiik nysgjerrig på hvor mye informasjon som var lagret om henne hos Facebook.​

– Jeg har vært på Facebook i over ti år, og skjønte jo at det ville være endel lagret om meg. Men det var mye mer enn jeg trodde. Dette er jo en mappe KGB ville vært misunnelig på, sier hun.

«Established adult life»

For å illustrere mengden, printet Wiik ut hele arkivet. Det tok flere timer.

– Det er rett og slett tusenvis av sider. Her er alt jeg noengang har gjort på Facebook. Alle meldinger jeg har fått, alle smilefjes jeg har sendt, alle bilder. I tillegg er det analyser av meg som bruker. Blant annet har de, basert på vennelisten og profilen min, oppsummert at jeg lever et «established adult life», et etablert voksenliv. Så vet jeg ikke om alle vil være enig i det, forteller hun.

– Men så det viktig å huske på at all denne informasjonen har jeg gitt fra meg frivillig, sier hun.

På Facebook kan man enkelt be om å få tilsendt arkivet sitt. Oppskriften får du nederst i saken.

– Bare toppen av isfjellet

Sosiale medier-ekspert i Coxit PR, Magnus Brøyn, mener bunken viser en utfordring knyttet til sosiale medier.

– Dette er den informasjonen vi villig har delt med Facebook. Også er det mange sånne bunker som har blitt delt videre. Og jeg tror dessverre vi fortsatt bare har sett toppen av isfjellet. Og dette viser noe av sårbarheten ved å leve det digitale og sosiale livet vi har blitt så vant til å leve, sier han i programmet «Snakk med Linn Wiik».

Men Brøyn mener det er viktig å ikke bli for skremt.

– Dette selges ikke nødvendigvis som rådata, det må man være klar over. Det gjøres tilgjengelig for annonsører som ønsker å nå en kvinne som lever for eksempel et «etablished adult life». Og da vil Linn være midt i målgruppen, og det bekrefter denne bunken. Så de annonsørene som ønsker å nå henne, har trygghet på at de når riktig person, sier han.

– Også må vi huske på hvor mye sosiale medier har beriket livene våre. I historisk perspektiv er det ingen sammenligning. I gamle dager måtte vi dra på «lokalet» for å ha det moro. I dag trenger vi bare å dra opp en mobiltelefon eller to, legger han til.

Slik ber du om arkivet ditt:

1. Logg inn på Facebook og velg «Innstillinger».

2. Trykk på «Last ned en kopi av dine Facebook-data».





3. Trykk «Start Mitt arkiv».

​

4. Etter rundt ti minutter blir du varslet om at arkivet er klar for nedlastning.