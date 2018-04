Serieåpningen for 2 divisjon og lokalfotballen er like rundt hjørnet. Det mest profilerte laget i 2. divisjon, Fredrikstad, vil starte sesongen med en skikkelig publikumsfest.

– Vi ønsker å slå Sarpsborg 08s rekord. Det er fullt mulig. Vi ønsker å lage en skikkelig ramme rundt seriepremieren mot Asker. Det blir som en Eliteserie-kamp i 2. divisjon, sett bort fra det sportslige på banen, sier daglig leder og tidligere spiller i Fredrikstad Joacim Heier.

Til nå har Fredrikstad fotballklubb solgt 3950 billetter til seriepremieren mot Asker. Rekorden til Sarpsborg 08 er på 6149 solgte billetter mot Vålerenga 2. påskedag. Heier mener at Fredrikstad vil slå rivalens rekord selv om de ikke vil få like god hjelp av bortelaget.

– Vi kan ikke forvente at det kommer 2000 fra Asker til denne kampen. Sarpsborg 08 fikk god hjelp av flere Vålerenga-supportere som tok turen fra Oslo. Vi har et lojalt publikum og byen er veldig opptatt av fotball, det vil hjelpe oss til å slå den rekorden, sier Joacim Heier.

Ønsker Eliteserie-rammer rundt kampene

Kampen mot Asker går søndag klokken 18.00, samtidig som det er full runde i Eliteserien.

– Det er noe vi ønsker. Laget og byen har gjennom 10-15 år spilt på søndag klokken 18.00. Vi vil fortsette å bevare den følelsen. Derfor har vi søkt om at de fleste hjemmekampene spilles søndager på samme tidspunkt. Det blir flomlys og virkelig Eliteserie-ramme rundt kampen. Det er nok ikke Asker vant med, sier Joacim Heier til TV 2.

– Hva vil det bety at hjemmekampene deres spilles på samme tid som flere av kampene i Eliteserien?

– At færre ser på Sarpsborg 08, sier Heier og drar på smilebåndet.

– De fleste her i byen bryr seg om Fredrikstad og ikke om de andre klubbene i Eliteserien. Vi er veldig klare for seriestart her i byen.

– De har lang historie og tradisjon

Litt lengre øst er daglig leder i Sarpsborg 08 Espen Engebretsen ikke like fokusert på rivaleriet mellom Østfold-klubbene. Han er positiv til at klubbene i nærområdet holder fotballfeberen oppe.

– Vi har et godt forhold til Fredrikstad. Det er bra for regionen at de drar på litt inn mot serieåpningen i 2. divisjon. I motsetning til oss har de en lang historie og tradisjon i norsk fotball. Vi er en litt nyere klubb, så vi har ikke noe i mot at de prøver å slå rekorden vår mot Vålerenga, sier Engebretsen til TV 2.

Daglig leder i Fredrikstad roser sine lojale supportere og allerede nå har Fredrikstad solgt 2600 sesongkort fremfor sesongen i 2. divisjon. Det er bedre enn salget i OBOS-ligaen forrige sesong. Men med favorittstempelet i divisjonen byr også på sine utfordringer.

– Vi har et klart mål om å rykke opp, det må vi ha. Men vi blir jo det laget å slå i 2. divisjon. De fleste lag blir nok litt ekstra gira når vi kommer på deres hjemmebaner. Det blir tøft og vi må jobbe hardt for å nå målet vårt, sier Joacim Heier.