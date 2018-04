Mandag formiddag var Tom Erik Eltervåg på Clas Ohlson for å handle. Da hørte han plutselig noe fra gullsmedforretningen Diamanten i Stavanger.

– Jeg så en maskert mann komme ut med en bag, og springer. Han prøver jeg å stoppe. Jeg klarte å spenne bein på ham så han snubler litt, og så klarte jeg å nå ham igjen i noen trapper lenger borte, sier Eltervåg til TV 2 etter den dramatiske hendelsen.

– Ble et lite basketak

Han forteller at han handlet på impuls da han tok opp jakten på raneren, uten å vite om han var bevæpnet eller om det kunne være flere.

– Jeg skulle bare stoppe den kroppen. Jeg så han hadde en bag og var maskert, så da tenkte jeg at her er det i alle fall noe galt.



De to ramlet inn i noen busker, der Eltervåg til slutt klarte å få kontroll på mannen, sammen med to andre forbipasserende.

– Det ble et lite basketak for å holde ham nede. Han skulle ikke bli tatt, så han gjorde det han kunne for å komme løs, sier Eltervåg.

– Var veldig fornøyd med meg selv der og da

Det var et øyenvitne som ringte til politiet og fortalte at Eltervåg og andre satt oppå gjerningsmannen. Da de kom til stedet, overtok de kontrollen på mannen.

– Jeg var veldig fornøyd med meg selv der og da. Han var kjapp, så hadde jeg ikke klart å spenne bein på ham, så hadde jeg nok ikke klart å ta ham igjen, men det gikk jo bra, sier Eltervåg.​

Da TV 2 møtte ham etter hendelsen, var han i kontorene til gatemagasinet Asfalt, der han jobber som leder. Og lederen fikk applaus av de andre i lokalet, som mener han er dagens helt.

– Ja, de mener det. Det er litt flaut, men jeg har vel bare gjort det mange andre hadde gjort. Altså, det skjedde bare, sier han beskjedent.

Fikk med seg store verdier

Politiets innsatsleder på stedet, Runar Heggen, bekrefter at det var publikum som holdt raneren fast da de kom til stedet.

– Denne mannen, han ble overmannet på utsiden av butikken av tilfeldige forbipasserende. De holdt kontroll på ham frem til politiet kom til stedet og fikk pågrepet ham.

Raneren hadde ifølge Heggen fått med seg relativt store verdier, i form av smykker og ringer.​

Det er ikke kommet meldinger om fysisk skadde etter ranet, men den ansatte i gullsmedforretningen har fått tilbud om krisehjelp fra kommunen.