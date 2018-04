Begge har gjort karriere av å dele ting på sosiale medier.

Espen Teigen jobbet som rådgiver for Sylvi Listhaug siden mars 2016, og hadde ansvaret for profilen hennes på sosiale medier.

Sophie Elise har blitt en landets største bloggere gjennom å dele av livet sitt til nordmenn.

Sophie Elise uenig med Espen Teigen

Espen Teigen endte nesten opp med å felle regjeringen ved å legge ut et bilde på Listhaugs Facebook-side. Nå sier Teigen at målet med hvordan de kommuniserte gjennom sosiale medier, var å modernisere politikerrollen.

– Veldig mange politikere i Norge, sånn som Jonas Gahr Støre, er veldig grå og kjedelige, og da blir man ofte litt lite interessante for vanlige folk. Politikere skal gjøre politikk interessant, og vi har vært opptatte av å ha en klar og tydelig tale og å både ha et politisk og et personlig budskap. Det er viktig å by på seg selv og la folk se at du er et menneske, sier han.

Sophie Elise mener duoen Listhaug og Teigen har lyktes i sosiale medier, men er ikke enig i karakteristikken av Ap-lederen:

– Jeg er jo stort sett uenig i politikken. Men det er jo ikke til å stikke under en stol at den strategien de har brukt på sosiale medier har fungert. Men jeg ble satt ut av at han sa Jonas Gahr Støre er grå og kjedelig. Jeg synes han er superhot, jeg!, sier bloggeren.

Lettere å provosere folk som er sultne

Sophie Elise har rundt 200.000 unike lesere på bloggen sin i uken, og 23-åringen ble allerede i 2015 kåret til den mektigste kvinnen i norske medier.

– Jeg tenker ikke så mye på at jeg skal nå ut til flest mulig, men at jeg skal ta vare på den kontakten jeg har med dem jeg allerede har nådd ut til. Kommunikasjon med leserne er viktig, og jeg bruker lang tid på å svare følgerne mine hver dag.

Hun vet også hvilke dager og tidspunkter det er lurt å legge ut innlegg i forskjellige sjangere.

– Jeg har en ukeplan. Der har jeg visse dager og klokkeslett jeg vet det er lurt å legge ut ting. Hvis jeg for eksempel skal skrive noe provoserende, så gjør jeg det rundt lunch eller rett før klokka fem på ettermiddagen. For det er før folk har spist og da er de ekstra enkle å provosere. Og det funker faktisk, sier hun med et smil.

