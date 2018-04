Norwegian holdt fredag generalforsamling etter at det klart at British Airways-eierne vurderer å by på selskapet.

Aksjekursen skjøt i været etter nyheten ble kjent.

På en pressekonferanse like etter forteller Bjørn Kjos at han gikk av et fly fra New York da det strømmet på med meldinger om at IAG hadde kjøpt seg opp med 4,6 prosent i Norwegian.

Først og fremst synes Kjos at det viser at Norwegian har et fantastisk potensiale, men han sier at de ikke har hatt noen tanker om å selge.

– Vi har vel hatt besøk av alle flyselskap som har noe å kjøpe for, så det var ikke overraskende at de kjøpte opp aksjer. Det er en flott aksjonær med flinke folk i ledelsen, sier Kjos.

Han sier også at han ikke har vært interessert i å selge fordi han har ment det har vært for billig.

Torsdag ble det kjent at British Airways’ britisk-spanske eier International Airlines Group (IAG) har kjøpt 4,61 prosent av Norwegian og vurderer å legge inn et bud på hele selskapet, som skal verdsette selskapet til rundt tre milliarder dollar.

Ledelsen i Norwegian hadde ikke fått noen signaler om oppkjøp på forhånd.

– Jeg så aksjekursen skjøt i været, og vi vet ennå ikke noe mer enn at de har kjøpt opp 4,6 prosent, og sendt ut melding om et mulig bud, sier styreleder Bjørn Kise.

– Det har ikke vært noe kontakt utover dette, og kommer det et bud, må styret vurdere det, sier Kise.