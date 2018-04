Venstre-leder Trine Skei Grande har fått gjennomslag i regjeringen for å gjøre det lettere for asylsøkere å komme i jobb.

– Det er en stor meningsløshet, at asylsøkere ikke har fått lov til å jobbe, men bare må sitte på et mottak og vente. Hva slags integrering får vi da? Hva slags signal sender det til folk som kommer hit om samfunnet vårt, at her skal du bare sitte, og ikke gjøre nytte for deg? Det går virkelig ikke an, sa Venstre-lederen.

Forslaget er fremmet flere ganger i Stortinget uten at partiet har fått gjennomslag.

– Samme hvor mange ganger vi foreslo det. Og vi fikk ikke gjennomslag med blåblå. Samme hvor hardt vi prøvde, i komiteene og i ulike forhandlinger. Men nå skjer det altså. Om bare en måneds tid, sa Skei Grande om tiltaket som gjelder fra 14. mai.

30. september i fjor var det 433 beboere på de fem integreringsmottakene i Norge. Asylsøkerne kommer hovedsakelig fra Syria og Eritrea.

Indirekte refs av Listhaug

Da Venstre gikk i regjering for tre måneder siden fikk de tre statsråder. I tillegg til Skei Grande selv som ble kulturminister, Ola Elvestuen som klima- og miljøminister og Iselin Nybø som statsråd for høyere utdanning og forskning.

– I tillegg har vi statssekretærer både på Statsministerens kontor, i Finansdepartementet og ikke minst Sveinung i Justisdepartementet, og jeg må få lov til å si at alle tre nå har fått seg veldig gode sjefer, sa Skei Grande, med et stikk til avgått justisminister Sylvi Listhaug.

– Men helt seriøst, hvorfor valgte jeg kulturministerposten?

Ideen kom under Venstres landskonferanse der flere mente at kultur var området de forbandt med ordet raus.

– Det var en øyeåpner for meg. Her kan vi virkelig få til noe, tenkte jeg

Viktige giennomslag

Venstre-lederen ramset opp gjennomslag partiet har fått i regjeringserklæringen, et av de viktigste handlet om pelsdyrnæringen.

– Pelsdyr – Lars Sponheim gav næringen 10 år i 2002. Den omstillingen klarte ikke næringa og det tar vi konsekvensene av, sa Skei Grande til applaus.

Hun ramset opp områder som ruspolitikken og kampen mot plastforsøpling som andre viktige områder hvor partiet har fått gjennomslag.

– Også har vi det utrolig flotte ordet Inkluderingsdugnad – hele Venstres historie kan oppsummeres med det ordet, sa SKei Grnade, tydelig stolt.

Et vanskelig valg

Tre måneder etter at Trine Skei Grande fikk ja av landsstyret i Venstre til å ta partiet inn i regjering.

– Det var ikke et lett valg. Det er det vanskeligste valget jeg har vært med på, sa Trine Skei Grande om avgjørelsen om å gå i forhandlinger med Fremskrittspartiet.

– Jeløyaplattformen gjorde det valget lettere. For det er en grønnere, rausere og mer sosialliberal regjeringsplattform enn vi noen gang har hatt i dette landet, sa Skei Grande,. tydelig stolt over å ha gjort Venstre til regjeringsparti.

– Velkommen til landsmøte i regjeringspartiet Venstre. Hvem hadde trodd det for et år siden, slik åpnet Trine Skei Grande sin landsmøtetale.

Venstrelederen må overbevise sine egne om at regjeringsprosjektet er en suksess, selv om partiet ikke lenger ligger over sperregrensen på TV 2s ferske gallup

Krisegallup

Gallupen som ble presentert to dager før landsmøtet startet viser at Venstre bare får 2,8 prosents oppslutning på målingen fra Kantar TNS. Det er en tilbakegang på 2,1 prosentpoeng fra mars. Dermed ville partileder Trine Skei Grande blitt venstres eneste representant på Stortinget.

– Det er alltid hyggeligere med målinger på rett side av sperregrensen enn under sperregrensen, sånn sett er dette en god motivasjon ved inngangen til et landsmøte, sier nestleder i Venstre, Terje Breivik.

Bakgrunnstallene viser at under halvparten av Venstres velgere fra i for høst ville stemt på partiet i dag, mens de knapt henter nye velgere.

Viktige veivalg

I løpet av helgen skal Venstre blant annet ta viktige veivalg i narkotikapolitikken og innenfor bioteknologi-området, hvor partiet kan komme til å gå inn for altruistisk surrogati.

Partiet kan også komme til å gå inn for å kutte i kontantstøtten og droppe karakterer i orden og oppførsel.