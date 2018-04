Martine Kongtorp (27) fra Aurskog er en av deltakerne i årets sesong av Sommerhytta.

Her kjemper hun og søsteren Helene Kongtorp (24) om å vinne hytta som de pusser opp ved innsjøen Lyseren i Ytre Enebakk i Akershus.

For Martine ble det en turbulent start på innspillingsperioden. To uker inn i innspillingen fikk hun nemlig beskjed om datteren Amalie (2) hadde blitt syk.

– Jeg fikk en telefon fra svigermor om at Amalie var veldig tørst, grinete og sliten. Hun ville ikke sove, men bare drikke vann, forteller Martine til TV 2.

Fikk påvist diabetes

Innspillingen av Sommerhytta foregikk i ti uker på sensommeren og høsten i fjor, og arbeidsdagene varte fra klokken 7.00 til 22.00. Planen var derfor at Martines samboer, foreldre og svigerforeldre skulle passe datteren mens hun var opptatt med oppussingen.

​Martine kjørte hjem da hun fikk beskjeden fra svigermor, og da merket hun og samboeren at datteren ikke var lik seg selv.

– Hun er stort sett blid og lett å ha med å gjøre, men nå ble hun sint da vi prøvde å ta fra henne vannflasken. Vi skjønte raskt at det kunne være diabetes, siden vi kjente igjen symptomene, forteller Martine, som har flere i familien som lider av sykdommen.

Diabetes Diabetes er en sykdom i bukspyttkjertelen som fører til at kroppen ikke produserer nok av hormonet insulin. Dette fører til at sukkeret hoper seg opp i blodet, og man får høyt blodsukker. Behandlingen av diabetes type 1 er tilførsel av insulin, som settes i huden ved hjelp av en sprøyte. I Norge får 22-26 av 100.000 barn diabetes hvert år. Kilde: NHI.no

På legevakten viste målingene at blodsukkeret til datteren var svært høyt, og familien ble sendt videre til Akershus universitetssykehus. Der fikk de bekreftet at datteren har diabetes.

– Hun hadde nok hatt diabetes i noen uker før vi oppdaget det. Dette var midt oppi at hun startet i barnehagen, så vi tenkte først at noen av symptomene kom av at hun hadde fått en ny hverdag, sier Martine, som til vanlig jobber som skoleassistent.

MOR OG DATTER: Amalie var 1,5 år da Sommerhytta ble spilt inn, men nå har hun blitt to år gammel. Foto: TV 2

Ti dager på sykehuset

Trolig hadde kroppen til datteren sluttet å produsere insulin helt den kvelden de tok henne til sykehuset.

Familien måtte bli på sykehuset i ti dager. Der fikk de lære hvordan de skal behandle sykdommen. Resten av livet må datteren ha sprøyter med insulin morgen og kveld, samt hver gang hun spiser.

– De to første dagene var hun ikke så fornøyd med å få sprøyter, men etter det har hun ikke sagt et pip. Hun skjønner nok at det er bedre å få det stikket enn å ha høyt blodsukker. Hun har taklet det kjempebra, sier Martine om datteren.

FAMILIE: Før hun ble syk, var datteren Amalie og Martines samboer på besøk for å se på hytta. Foto: TV 2

Vurderte å trekke seg

I to uker kunne ikke Martine delta på Sommerhytta-innspillingen, bortsett fra et par besøk hvor hun var innom og hilste på og deltok i konkurranser.

– Helene og jeg var inne på tanken om at vi måtte gi oss. Men da vi skjønte at Amalie og alle de rundt henne taket sykdommen bra og jeg kunne komme tilbake, ble vi enige om at vi skulle klare det, sier hun.

Hun kunne fortsette i TV-konkurransen takket være en god dialog mellom henne, søsteren Helene og produksjonsselskapet Strix, samt mye støtte fra familien og datterens barnehage, forteller hun.

– Det var en lettelse å komme tilbake etter to uker, selv om det var litt tøft å være borte fra datter min. Jeg tenkte ofte på hvordan hun hadde det. Men jeg var trygg på de som passet Amalie hjemme og jeg fikk oppdateringer hele tiden, sier hun.

MANGLET: Martine gikk glipp av to uker av Sommerhytta-innspillingen. Foto: TV 2

Søsteren ledet oppussingen alene

I løpet av de to ukene Martine var borte, måtte lillesøsteren Helene ta ansvar for oppussingen alene. Hun fikk derimot med seg flere familiemedlemmer som hjelpere, blant annet på prosjektet som gjaldt hyttas inngangsparti og fasade.

– Selvfølgelig ville jeg helst delta på alt, men i en slik situasjon så må man tenke at det finnes ting som er viktigere enn å fullføre dette prosjektet. Selv om det var vanskelig å ikke kunne være med, så visste jeg at Helene hadde god smak og en stor viljestyrke, og at hjelperne var flinke, sier Martine.

Martine er usikker på om hennes fravær påvirket søstrene i konkurransen mot de tre andre parene.

– Noen ganger påvirket det i en dårlig retning, og andre ganger i en god retning. Jeg synes søsteren min klarte seg bra alene, og jeg var superfornøyd med arbeidet hun gjorde de ukene, sier hun.

ALENE: Lillesøster Helene måtte klare seg alene i et par uker, men fikk hjelp av flere familiemedlemmer. Foto: TV 2

Resten av livet

I dag har datteren Amalie det kjempebra, fortelleren moren.

– Diabetes er en sykdom hun må leve med resten av livet, men det er enklere for henne som er så ung å få inn rutinene nå. Hun kommer til å vokse opp og tenke at det er slik livet er, sier Martine.

Se Sommerhytta på TV 2 og TV 2 Sumo mandag til torsdag.

