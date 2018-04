Norges Skiforbund har bestemt seg for å vrake den mulige sponsoravtalen med Coop.

Dermed må Petter Northug (32) klare seg uten Coop som sponsor dersom han ønsker å fortsette landslagskarrieren.

Skiforbundet opplyser at de kommet i mål med en avtale med NorgesGruppen.

Coop er rystet.

– Vi ser på oss som et stort og seriøst selskap som har et samfunnsansvar. Vi er vant til forhandlinger med både store og små aktører, men vi har aldri opplevd maken til den håndteringen som Skiforbundet har hatt med Coops sponsoravtale med langrenn, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

– Hva har skjedd?

– Det lurer også vi på. Skiforbundet tok kontakt med oss allerede i november om vi kunne være sponsor. Så tok de kontakt igjen noe seinere. Det var seriøse forhandlinger og en avtale var klar 23. mars. Vi hadde også et ønske om å bli generalsponsor for Skiforbundet, for vi er også opptatt av bredden. Så kommer sjokket. En mail fra Bjervig hvor det står at langrenn trekker seg fra avtalen. Og vi i Coop mener at vi juridisk har en avtale med langrenn som sponsor.

– Hva slags begrunnelse gir NSF?

– Vi har prøvd å få en begrunnelse uten å lykkes. Vi har bedt om møter og bedt om å møte langrennskomiteen, men det er blitt avslått. Nå må vi finne ut hva som egentlig har skjedd i kulissene. Vi støtter det lederen av Norgesgruppen, Torbjørn Johannson, uttalte til TV 2 for en stund siden, nemlig at han savnet anstendighet fra Skiforbundet.

– Hva betyr dette med tanke på Northug-avtalen?

– Vi har vært innstilt på å forlenge med Petter. Nå må vi får en oversikt over hva som er mulig, sier Takle Friis.

​