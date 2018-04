Det var Aftenposten som først omtalte det som var en uanmeldt kontroll. Konkurransetilsynet bekrefter aksjonen men ikke hvilke kjeder som er kontrollert.

I en pressemelding bekrefter Konkurransetilsynet aksjonen og at bakgrunnen er mulige brudd på konkurranselovens paragraf 10.

– Formålet med den uanmeldte kontrollen er å bekrefte eller avkrefte mistanke om ulovlig samarbeid i form av utveksling av strategisk informasjon mellom kjedene i dagligvaremarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Kontrollen ble i forkant godkjent av tingretten og Konkurransetilsynet beslaglegger relevant materiale, skriver Konkurransetilsynet.

– Når bevissikringen er ferdig vil Konkurransetilsynet gjennomgå og analysere beslag fra kontrollen, sier Gabrielsen.

Coop og Norgesgruppen: – Vi har ingenting å skjule

Konkurransetilsynet navngir i pressemeldingen ikke hvilke kjeder de har kontrollert, men bekrefter at det er gjennomført kontroll hos «flere aktører».

– Konkurransetilsynet var på besøk hos oss onsdag. Det de sa var at de enten ville bekrefte eller avkrefte mistanke om prissamarbeid mellom kjedene, sier kommunikasjonsdiektør i Coop, Bjørn Takle-Friis, til TV 2.

Han avviser at Coop har gjort noe ulovlig.

– Vi har selvfølgelig tatt godt i mot dem og gitt dem den informasjonen de ønsket, for vi har selvfølgelig ikke noe å skjule, sier Takle-Friis til TV 2.

Norgesgruppen bekrefter at også de fikk Konkurransetilsynet på døren.

– Vi har ingen kommentar utover at vi fikk besøk av Konkurransetilsynet. Det var udramatisk, og vi har lagt opp til et tett samarbeid med dem. Vi har ingenting å skjule, sier Per Roskifte, konserndirektør Per Roskifte til TV 2.

– Samarbeider med de andre kjedene om pris?

– Selvfølgelig ikke. Vi har en streng tolkning av konkurranseloven, og vi har ikke noe å skjule, sier Roskifte.

– Knyttet til kjedenes prisjegere

Konkurranselovens paragraf 10 omhandler både muntlige og skriftlige avtaler der to eller flere selskaper går sammen for å begrense konkurransen i et marked.

Aftenposten skriver at aksjonen trolig er knyttet til kjedenes prisjegere, og det skal være hentet ut store mengder datamateriale.

Kjedene har såkalte prisjegere som jevnlig kontrollerer konkurrentens priser på dagligvarer.

Dette er Konkurranselovens paragraf 10 (ekstern lenke).

