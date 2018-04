En TV-kjendis, som sto tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en kvinne på et utested, er ifølge Nettavisen frikjent i Øvre Romerike tingrett.

Ifølge tiltalen dyttet mannen kvinnen på et utested på Jessheim i Akershus i mai i fjor. Kvinnen brakk håndleddet da hun falt, etter å ha blitt dyttet.

Retten mener at kvinnen i forkant hadde provosert mannen med uttalelser om et familiemedlem som i dag er død.

– Han er veldig fornøyd med dommen, han er frifunnet og fornøyd med å bli trodd på at han dyttet kvinnen fordi hun var meget provoserende. Han er også fornøyd med at retten legger til grunn at han ikke har gjort noe straffbart, sier forsvarer Håkon Bodahl-Johansen til Nettavisen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at mannen skulle dømmes til 30 dagers betinget fengsel, og betale saksomkostninger. TV-kjendisen ble frikjent for straffekravet, men ble dømt til å betale 9.900 kroner til kvinnen i erstatning.