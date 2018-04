Da finske Hans Mäenpää bestemte seg for å prøve å slå den tidligere verdensrekorden i 24 timers skigåing, gjorde han det til gangs.

Øvelsen er naturlig nok ikke den mest ubredte, men da Mäenpää satte i gang torsdag formiddag klokken 10, var målet å slå den gamle verdensrekorden på 433 kilometer.

– Gjør vondt overalt

​Det klarte han til gangs, og tidlig fredag morgen var det klart at rekorden var slått. Det eneste som gjenstod var å se hvor mye han klarte å slå den med.

Da han hadde gått i 24 timer hadde den seige finnen tilbakelagt utrolig 472,007 kilometer.

Det vil si at han forbedret den gamle rekorden med neste 40 kilometer.

– Hvordan det føles? Det gjør vondt overalt, men det føles likevel bra, sier Mäenpää ifølge Yle.

– Skulle lett klart 500 med bedre føre

Da sluttsignalet lød kollapset Mäenpää umiddelbart, men utrolig nok hadde hadde han ikke noen store problemer underveis.

– Albuen hadde jeg litt problemer med, men ikke noe verre, sier han.

Finnen mener det han kunne gått en del lenger om det ikke hadde vært ganske varmt vær på torsdag.

– Målet mitt var 480 kilometer, så det klarte jeg jo ikke. Med bedre vær skulle det gått bedre. Om føret hadde vært bedre skulle jeg klart 500 ganske lett, sier Mäenpää.

Fikk hjelp av olympisk mester

​Torsdag ettermidag fikk Mäenpää drahjelp fra selveste Ivo Niskanen, mannen som nylig vant OL-gull på femmila i Pyeongchang, som kom og holdt farten oppe en stund.

Mäenpää hadde også selskap av den tidligere rekordinnehaveren Teemu Virtanen, samt Anni Angeria og norske Daniel Strand.

Angeria satte ny rekord for kvinner med 375,564 kilometer.

Stand forsøkte å konkurrere med Mäenpää, men måtte gi seg etter 258 kilometer.

– Det ble ingen suksess på 24-timersforsøket denne gang. Bra form og kropp første halvdel. Fikk etterhvert føling med en betegnelse som kom under Nordenskjoldsloppet for noen uker siden. Ingen mulighet til å fortsette 200 km lenger. Så da ble det usle 258 km. Vi har i alle fall prøvd. Veldig imponert over Hans Mäenpää som dunker på med 472 km og ny verdensrekord. Utrolig bra, skriver nordmannen på Instagram.